VER Real Madrid vs. Cádiz ONLINE EN VIVO. Se enfrentan este miércoles 21 de abril desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ramón de Carranza por la jornada 31 de LaLiga Santander. El duelo será transmitido EN DIRECTO por DIRECTV Sports para toda Sudamérica, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de manera ONLINE GRATIS .

Los merengues saldrán al Estadio Ramón de Carranza con la consigna de recuperar los puntos que dejaron atrás ante Getafe (0-0), en su objetivo de seguir peleando por el título de LaLiga Santander. Actualmente, el Real Madrid se encuentra en la segunda casilla con 67 unidades, a solo tres del líder, Atlético de Madrid.

Para enfrentar al Cádiz, Zinedine Zidane no podrá contar con Luka Modric ni Toni Kroos, quienes sufrieron unos severos golpes. Tampoco con Federico Valverde, quien sigue aislado por estar en contacto con un positivo; sin embargo, recuperó a Casemiro, quien vuelve tras una fecha de sanción. En la previa del encuentro, el estratega galo aseguró que sus jugadores saltarán al campo de juego con la intención de llevarse la victoria.

“En ocho meses de competición ha pasado de todo. Estábamos en la calle, yo el primero, los jugadores no valían nada y no es así, nunca. Lo importante es que hay vida, estamos compitiendo y es lo que nos anima. Hasta el final, hasta el último día, lo vamos a pelear pase lo que pase. No sé si ganaremos o no, lo importante es la fuerza y el trabajo que vamos a meter en lo que queremos. Lo que nos anima es la competición”, expresó el popular ‘Zizou’.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs. Cádiz?

Real Madrid vs. Cádiz se enfrentarán este miércoles 21 de abril por la fecha 31 de LaLiga Santander en el Estadio Ramón de Carranza de la localidad de Andalucía.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?

El partido de los merengues está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación te dejamos el horario según tu región.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Cádiz?

El duelo entre Real Madrid vs. Cádiz por LaLiga Santander será transmitido EN DIRECTO por DIRECTV Sports para toda Sudamérica.

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play.

¿Qué canal es DIRECTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Real Madrid vs. Cádiz: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Varane/Víctor Chust, Marcelo; Isco, Casemiro, Asensio/Antonio Blanco; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Salvi, José Mari, Jonsson, Jairo; ‘Choco’ Lozano/Rubén Sobrino y Negredo.

Real Madrid vs. Cádiz: historial de partidos

Real Madrid 0-1 Cádiz | 17.10.20

Cádiz 1-3 Real Madrid | 02.12.15

Real Madrid 3-1 Cádiz | 21.01.06

Cádiz 1-2 Real Madrid | 28.08.05

Real Madrid 3-1 Cádiz | 18.04.93

