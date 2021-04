Melgar vs. Metropolitanos EN VIVO se enfrentan este martes 20 de abril por la jornada 1 del Grupo D en la Copa Sudamericana 2021. La transmisión de este partido, que se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, estará a cargo de DirecTV Sports desde las 5.15 p. m. (horario peruano) y 6.15 p. m. (horario venezolano). Puedes seguir la cobertura ONLINE, con la narración de las mejores jugadas y el marcador actualizado, vía La República Deportes.

El joven equipo venezolano Metropolitanos FC hará su debut absoluto en la fase de grupos de un torneo continental ante FBC Melgar por la primera fecha del Grupo D en la Copa Sudamericana 2021. Ambos clubes clasificaron a esta instancia luego de vencer en los dos duelos de la ronda previa.

Con apenas tres cotejos jugados este año, el cuadro llanero tratará de reponerse de la derrota 2-3 por la jornada inaugural de su liga doméstica ante Atlético Venezuela. El Dominó, por su parte, llega con un mayor rodaje, pero con el mal antecedente de tres caídas en igual cantidad de visitas a Venezuela.

Melgar vs. Metropolitanos: ficha del partido

Partido Melgar vs. Metropolitano ¿Cuándo juegan? Martes 20 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Venezuela) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Caracas ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Melgar vs. Metropolitanos?

Perú: 5.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 21).

¿En qué canal ver Melgar vs. Metropolitanos?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Perú?

En Perú y en Sudamérica, puedes encontrar la señal de DirecTV Sports a través de la siguiente guía de canales:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

¿Cómo acceder a DirecTV GO?

Puedes contratar DirecTV GO por un costo de S/ 39 al mes (plan básico, incluye DirecTV Sports) al ingresar a la página web del servicio y registrar tus datos. De esta forma, tendrás a tu disposición la programación de DirecTV en teléfonos móviles, tablets, PC o SmartTV.

Melgar vs. Metropolitanos: alineaciones probables

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, José Luján, Alec Deneumostier, Leonardo Mifflin; Alexis Arias, Walter Tandazo, Horacio Orzán; Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico.

DT: Néstor Lorenzo.

Metropolitanos: Giancarlo Schiavone; Léminger Bolívar, Andrés Ferro, Steven Pabón, Néstor Cova; Robinson Flores, Abraham Bahachille, Christian Larotonda, Luis Martell; Marco Bustillo y Johan Moreno.

DT: José María Morr.

Estadio: Olímpico de la UCV.

Melgar, últimos partidos

UTC 3-1 Melgar | 15.04.21

Melgar 0-0 Ayacucho | 12.04.21

Melgar 3-2 Carlos Mannucci | 08.04.21.

Metropolitanos, últimos partidos

Atlético Venezuela 3-2 Metropolitanos | 16.04.21

Puerto Cabello 0-1 Metropolitanos | 08.04.21

Metropolitanos 2-0 Puerto Cabello | 18.03.21.

