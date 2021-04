UEFA: Los que jueguen en la Superliga no lo harán en el Mundial ni Eurocopa

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha pegado el grito en el cielo con la creación de la Superliga Europea. El mandamás del ente internacional del fútbol europeo no solo despotricó contra este nuevo torneo que planean crear ciertos clubes que pertenecen a la élite mundial, sino que también amenazó a los jugadores que participarán en ella con la prohibición de jugar la Eurocopa y el Mundial.

“ Los jugadores que jugarán la Superliga Europea no podrán jugar en el Mundial y en la Eurocopa . No podrán jugar en las selecciones nacionales”, expresó Aleksander Ceferin en conferencia de prensa.

El presidente de la entidad deportiva siguió hablando sobre este nuevo torneo y señaló que la “clasificación para las competiciones europeas debe ser por méritos y que todos puedan competir contra todos. No puedo menos que mostrar mi rechazo al movimiento hecho. Todos estamos en contra de este movimiento”.

“El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad . Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo”, siguió comentando Aleksander Ceferin.

Para finalizar, se refirió al nuevo formato de la Champions League, el cual dejará de lado la fase de grupos por una tabla general. “Hemos preparado una Champions moderna y atractiva, en la que todos pueden participar y ganarla”, culminó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.