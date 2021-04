El universo del fútbol se ha visto sacudido por el anuncio de la creación de la Superliga europea, que ha sido impulsada por 12 de los clubes más importantes del mundo. Esta competición ha sido tildada de elitista y desde ya se vaticina que movería miles de millones de euros. Por ello, repercutiría en la UEFA por el efecto que ocasionará en la Champions League en adelante.

Te contamos los detalles que debes conocer sobre la Superliga europea, de qué se trata y cómo funcionará de ahora en adelante este torneo de clubes.

¿Qué es la Superliga Europea?

La Superliga europea es un torneo de clubes europeos, independiente de las ligas nacionales o las competiciones de Europa impulsadas por la UEFA (Champions League, Europa League y Supercopa europea). Un campeonato semicerrado que, hasta la fecha, tiene 12 clubes fundadores que tendrían garantizada su participación independientemente de los resultados deportivos. A ellos se podrían sumar tres clubes invitados (se habla del PSG y el Bayern de Múnich; también del Borussia Dortmund, aunque por ahora ha rechazado incorporarse). Otros cinco equipos se clasificarían cada año para poder jugar.

¿Qué equipos participarían en la Superliga Europea?

Inglaterra

Manchester United

Liverpool

Chelsea

Manchester City

Arsenal

Tottenham.

España

Real Madrid

FC Barcelona

Atlético de Madrid.

Italia

Juventus

AC Milan

Inter de Milán.

¿Cómo se jugaría la Superliga Europea?

Los 20 equipos que disputen la Superliga europea cada año quedarán divididos en dos grupos de 10, con partidos a ida y vuelta . Los tres primeros de cada grupo pasarán al sistema de eliminatorias a ida y vuelta a partir de cuartos de final. Los cuartos y los quintos lugares jugarían una eliminatoria para completar los ocho equipos de cuartos. En total, se jugarán 197 partidos.

¿Qué dice la UEFA sobre la Superliga Europea?

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se ha mostrado en contra de la realización de la Superliga Europea y hasta advirtió que los jugadores que disputen este nuevo certamen no podrán hacerlo por sus respectivas selecciones.

“Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección. Todas las confederaciones están de acuerdo con eso”, detalló el titular de la UEFA este lunes tras la oficialización de la Superliga Europea.

“El 90% del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero, desarrolla el fútbol. La Superliga no es así, solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo”, completó.

¿Qué dice la FIFA sobre la Superliga Europea?

La FIFA ha emitido un comunicado en el que apela al diálogo para solucionar la crisis abierta en el fútbol y manifiesta su “desaprobación a una liga separatista europea, cerrada fuera de las estructuras futbolísticas internacionales”.

“Ante varias solicitudes de los medios de comunicación y como ya se ha dicho en varias ocasiones, la FIFA desea aclarar que se mantiene firme a favor de la solidaridad en el fútbol y un modelo de redistribución equitativa que pueda contribuir al desarrollo del fútbol como deporte, especialmente a nivel mundial, desde el desarrollo el fútbol mundial es la misión principal de la FIFA”, reza el comunicado de la FIFA.