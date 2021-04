Superliga Europea: Florentino Pérez revela que PSG no fue invitado

Florentino Pérez habló sobre la creación de la Superliga Europea y se llevó toda la atención de los hinchas del fútbol en la noche de este lunes 19 de abril. El español habló de diversos temas, entre ellos la no inclusión del PSG dentro de este torneo.

El presidente del Real Madrid comentó durante su entrevista en el programa español El chiringuito que el PSG no llegó a ser invitado para que participe de este certamen.

“Bueno, nosotros al PSG, de momento, no lo hemos invitado. Hemos cerrado los 12 que teníamos para empezar. Pensamos que podría venir, pero eso no se lo puedo decir porque no hemos hablado. De momento, somos 12, podemos ser 15, y luego hay otros cinco que van alternando”, reveló Florentino Pérez.

Del mismo modo, el periodista Josep Pedrerol le consultó al mandamás de la Superliga Europea respecto a la negativa del Bayern Munich por ser parte de este torneo.

“¿Cuándo ha salido esto? No sé por qué alguien cree que íbamos a acabar con todas las ligas. Es una tontería. Las ligas son el pilar de todas las competiciones. Nadie con sentido común, y como le digo, ¿usted cree que alguien en Inglaterra va a acabar con la Premier?”, se refirió el dirigente del Real Madrid.

Por otro lado, Florentino Pérez señaló que la Superliga Europea ofrecerá partidos interesantes toda la temporada, a diferencia de la Champions League que se vuelve llamativa desde los cuartos de final.

“La Champions League es atractiva a partir de cuartos nada más. Al resto, le interesa muy poco. Nos toca jugar a todos con equipos muy modestos que no tienen atractivos y que los jóvenes, como yo le digo, prefieren distraerse de otra manera”, aseguró.

¿Qué equipos integran la Superliga Europea?

Inglaterra

Manchester United

Liverpool

Chelsea

Manchester City

Arsenal

Tottenham.

España

Real Madrid

FC Barcelona

Atlético de Madrid.

Italia

Juventus

AC Milan

Inter de Milán.

