Florentino Pérez fue tendencia mundial este lunes 19 de abril luego de estar presente en el programa deportivo español El Chiringuito para hablar sobre la Superliga Europea.

El dirigente español respondió sobre las amenazas que viene recibiendo el Real Madrid de ser excluido de la Champions League debido a que es uno de los promotores de la creación de este nuevo torneo .

Durante la entrevista, el periodista Josep Pedrerol le consultó al presidente merengue si el club español sería echado.

“No. No lo van a echar de la Champions. Seguro. Ni al Madrid, ni al City, ni a ninguno. Seguro, seguro. Completamente seguro. Ni de LaLiga ni de nada”, enfatizó Florentino Pérez, quién también aseguró que la SuperLiga Europea no es una liga para ricos.

Del mismo modo, el presidente del Real Madrid fue enfático sobre las sanciones que recibirían aquellos futbolistas por participar en la Superliga Europea.

Autoridades de la UEFA y de la FIFA aseguraron que serían excluidos de torneos internaciones y de sus clubes .

“Puede estar completamente tranquilo porque eso no va a pasar, tan tranquilo que no va a pasar. Pero eso es, digamos a veces, la confusión de los que gestionan los monopolios. (¿La UEFA es un monopolio?) Por supuesto, y además tiene que ser transparente. Hay que decir las cosas, y por qué la UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de su historia”, indicó Florentino Pérez.

¿Qué es la Superliga Europea?

La Superliga Europea es un torneo de clubes europeos que hasta el momento está conformado por 12 equipos. Esta competencia es independiente al resto de campeonatos que son organizados por la UEFA (Champions League, Europa League, Supercopa de Europa).

