Primer ministro de Reino Unido rechaza la creación de la Superliga Europea

Este lunes 19 de abril, el primer ministro de Reino Unido, Boris Jonhson, mostró su rechazo a la creación de la Superliga Europea y aseguró que hará todo lo que pueda junto con las entidades rectoras del balompié para que este nuevo proyecto no se concrete.

“Vamos a mirar todo lo que podemos hacer con las autoridades del fútbol para asegurarnos de que esto (la Superliga) no salga adelante como está planeado”, declaró Johnson a la prensa.

De acuerdo al primer ministro, un torneo cerrado entre los clubes con mayores ingresos en Europa (seis equipos ingleses, tres españoles y tres italianos) “no es una buena noticia para los aficionados y tampoco para el fútbol en este país”.

El último domingo 18, luego del anuncio, el máximo funcionario británico indicó que “los planes para una Superliga Europea serían muy perjudiciales para el fútbol” y mostró su respaldo para que las autoridades del deporte rey establezcan medidas para impedir la consolidación del certamen.

Asimismo, Johnson instó a los clubes involucrados a pronunciarse antes de tomar medidas adicionales. “Golpearían en el corazón del juego doméstico y preocuparán a los fanáticos de todo el país”, agregó.

UEFA: Los que jueguen en la Superliga no lo harán en el Mundial ni Eurocopa

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, criticó la creación de la Superliga Europea y amenazó a los jugadores que participarán en ella con la prohibición de jugar la Eurocopa y el Mundial.

“Los jugadores que jugarán la Superliga Europea no podrán jugar en el Mundial y en la Eurocopa. No podrán jugar en las selecciones nacionales”, manifestó Ceferin en conferencia de prensa.

De igual manera, el presidente de la entidad deportiva aseguró que este nuevo torneo “solo es negocio” y se comprometió a detener los planes de este evento.

“El 90% del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo”, comentó Ceferin.