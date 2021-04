La creación de la Superliga Europea ha desencadenado que la mayoría de clubes (y entes organizadores) ‘peguen el grito en el cielo’. Esto ocurre debido a que solo un selecto grupo de equipos podrán participar en dicho torneo. Uno de los clubes que alzó su voz de protesta fue el Leeds United. El elenco dirigido por Marcelo Bielsa saltó al gramado del campo, en su partido contra Liverpool, con una camiseta que decía: “El fútbol es para los fans, gánatelo” .

Cabe destacar que, este mensaje es una alusión directa al conjunto de Jürgen Klopp que integrará la Superliga Europea junto al Arsenal, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, entre otros. Pero ahí no quedó la indirecta, pues de acuerdo al diario Marca, el Leeds United dejó las camisetas en el vestuario del Liverpool para que los jugadores reds las usen en el calentamiento previo.

Como era de esperarse, no lo hicieron y, al mismo tiempo, causaron la molestia del técnico alemán. “Si alguien cree que tiene que recordarnos que tenemos que ganarnos un puesto en la Champions, es una broma, es una auténtica broma, y eso me cabrea ”, expresó Jürgen Klopp en declaraciones recogidas por el mencionado medio.

En la previa de este cotejo, el técnico ya se había referido a la inclusión de Liverpool en la Superliga Europea. “Mis sentimientos y mi opinión no ha cambiado. Me enteré por primera vez ayer. Tenemos algo de información por ahora, no mucha. La gente no está contenta con esto y lo entiendo. No puedo decir mucho más porque no he estado involucrado en el proceso. Ni los jugadores ni yo. No sabíamos nada, así que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla”, comentó para BBC.

“No sé exactamente por qué lo han hecho estos doce equipos. Sé que algunas cosas cambiarán en el fútbol. Algunas tienen que cambiar, seguro”, finalizó el entrenador del Liverpool.

