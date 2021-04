Klopp sobre la Superliga Europea: Ni los jugadores ni yo estamos involucrados

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que su opinión no ha cambiado desde que criticó hace meses la Superliga europea de fútbol, y que ni él ni los jugadores han estado involucrados en el proceso de creación de la competición.

El Liverpool es uno de los doce miembros fundadores del nuevo torneo y uno de los seis ingleses que han dado vida a esta torneo sustitutorio de la Champions League.

Jürgen Klopp ha ganado una Premier y una Champions League con Liverpool. Foto: AFP

El técnico germano habló para BBC antes del inicio del encuentro ante el Leeds United y reiteró su opinión sobre la competición.

“Mis sentimientos y mi opinión no han cambiado. Me enteré por primera vez ayer. Tenemos algo de información por ahora, no mucha. La gente no está contenta con esto y lo entiendo. No puedo decir mucho más porque no he estado involucrado en el proceso. Ni los jugadores ni yo. No sabíamos nada, así que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla”, apuntó el estratega germano.

“Tengo 53 años. Desde que he sido profesional, la Champions ha estado ahí. Mi objetivo siempre ha sido entrenar a un equipo que la jugara. No tengo problemas con la Champions. Me gusta el aspecto competitivo del fútbol y me gusta que el West Ham tenga la oportunidad de jugar la Champions. ¿Qué puedo decir? No es algo fácil”, subrayó.

Con información de EFE.

