Gareca sobre Farfán: No hay que transgredir la vida privada de los jugadores

El nombre de Jefferson Farfán está en el ‘ojo de la tormenta’ debido a un video suyo dentro de un restaurante sin respetar los protocolos de sanidad (sin mascarilla ni distanciamiento social). Este hecho no fue ajeno al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien no dudó en pronunciarse al respecto sobre la ‘Foquita’.

El estratega de la Bicolor señaló que han habido cosas (como salidas a restaurantes) que han estado cambiando de acuerdo a la pandemia, y que el delantero de 36 años es una persona normal que puede asistir a restaurantes; de lo contrario, estarían trasgrediendo su privacidad.

“Hay cosas que ajustar en los protocolos; los futbolistas son gente, tienen privacidad, pueden cenar con amigos. Hay que cuidar también el aspecto psicológico de la persona. A uno no se le puede decir con quién estar y con quién no. No se puede transgredir la vida privada de los jugadores ”, empezó declarando en Zona Mixta de Movistar Deportes.

“Al inicio de la pandemia los protocolos eran claros, pero con el transcurso de la misma hay que modificar cosas porque sancionar a futbolistas así es un gran perjuicio para los clubes porque no pueden utilizar a los futbolistas. Ellos tienen vida”, agregó el entrenador de la selección peruana sobre el caso de Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán pide disculpas

Tras la difusión del video, delantero de Alianza Lima usó sus redes sociales para enviar un mensaje a modo de disculpas. “Ayer (sábado) por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Asumo el error que cometí. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el día y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto. El error fue mío, que no tenía la mascarilla. La culpa es mía”, expresó.

