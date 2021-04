Gareca sobre Carrillo y Cueva en Arabia: Lo importante es que compiten

André Carrillo y Christian Cueva son los dos representantes peruanos que compiten en la Primera División de Arabia Saudita, torneo en el cual son figura semana a semana. La ‘Culebra’ ya es un referente de su club, mientras que ‘Aladino’ se ha ganado un lugar gracias a sus goles y asistencias, buen momento que tiene “felices” a ambos seleccionados, consideró el técnico Ricardo Gareca.

“Puede ser que hayan encontrado el lugar donde son felices. Si hablas con André, él se siente super feliz en estos momentos; Christian, lo mismo. Hay grandes jugadores que militan en Arabia”, manifestó el DT de la selección peruana en diálogo con Movistar Deportes.

Aunque el ‘Tigre’ reconoció que el campeonato árabe “no es la liga que hubiese elegido para ellos”, valoró la estabilidad que dicho ambiente le brinda a sus dos dirigidos “en la medida que sean felices, que se sientan en familia, tranquilos”.

“Son grandes jugadores que siempre tenemos en cuenta y lo más importante de todo es que están compitiendo. Por nuestro lado, vemos eso de forma positiva”, agregó el estratega argentino.

Gareca sobre Farfán: No hay que transgredir la vida privada

Otro futbolista al cual se refirió Gareca fue Jefferson Farfán, aunque no por su regreso a la actividad, sino por el reciente caso de incumplimiento de los protocolos sanitarios que protagonizó el delantero de Alianza Lima.

“Hay cosas que ajustar en los protocolos; los futbolistas son gente, tienen privacidad, pueden cenar con amigos. Hay que cuidar también el aspecto psicológico de la persona. A uno no se le puede decir con quién estar y con quién no. No se puede transgredir la vida privada de los jugadores”, opinó el entrenador.

