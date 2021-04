Gareca: No nos vamos a ‘agarrar’ con Farfán o Corzo por lo que está pasando

Los nombres de Jefferson Farfán y Aldo Corzo se volvieron tendencia en las últimas semanas debido a unas imágenes en la que aparecen incumpliendo los protocolos de bioseguridad impuestos por la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Peruana de Fútbol. Este tema no ha sido ajeno al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien señaló que ambas son personas cuidadas.

En conversación con el programa radial Fútbol como cancha de RPP, el ‘Tigre’ fue consultado acerca de si era prudente revisar los protocolos de bioseguridad, debido al aumento de casos de COVID-19 y el alto número de fallecidos.

“ No nos vamos a ‘agarrar’ con Farfán o Corzo de todo esto . Son personas cuidadas, tendríamos que ver las cosas más profundas, a ver si las normas en todo el país son las adecuadas, esas cosas por las que realmente se está muriendo la gente”, señaló el estratega argentino.

Tras esto, Ricardo Gareca expresó que no se deberían invadir la vida privada de los jugadores. “Entiendo que los protocolos hay que respetarlos, pero hay que revisar. A mí no me pueden decir con quién estoy yo o dónde puedo ir, sí me pueden decir las medidas que debo tomar, pero no invadir mi vida privada. No estoy de acuerdo”.

El popular ‘Tigre’ ahondó en este asunto y aseveró que los jugadores son personas adultas que saben cuidarse por sus propios medios. “No puedo hacer lo que a mí se me ocurra si sé que hay un toque de queda a las 9 de la noche u otras medidas, pero somos adultos y ya soy lo suficientemente grande para saber cómo me debo cuidar”, finalizó.

