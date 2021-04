Completadas las rondas previas en la Copa Libertadores 2021, la fase de grupos abre fuegos esta semana con el desarrollo de la primera fecha. Los representantes peruanos en este torneo, Sporting Cristal y Universitario, tendrán actividad como locales frente a rivales brasileños.

Los celestes se medirán el martes con el poderoso Sao Paulo en el Estadio Nacional por el Grupo E. Los cremas, por su parte, saltarán a la cancha del Estadio Monumental por un buen resultado ante Palmeiras, vigente campeón del certamen, por el Grupo A.

Así quedaron sorteados los grupos del torneo. Foto: Conmebol Libertadores

Boca Juniors, de Carlos Zambrano, juega contra The Strongest en condición de visitante por el Grupo C. River Plate, en tanto, visita a Fluminense de Fernando Pacheco. Inter de Porto Alegre, que inscribió a Paolo Guerrero en su lista para la competición, viajará hasta La Paz para enfrentar al Always Ready.

Vélez Sarsfield, del defensa Luis Abram, tiene un difícil encuentro en casa de Flamengo, mientras que América de Cali, de Aldair Rodríguez, recibirá en Cali a Cerro Porteño. A continuación, revisa la programación completa para que no te pierdas ninguno de estos duelos.

Copa Libertadores 2021: horarios y canales de la fecha 1

Martes 20 de abril

Hora* Partido Estadio Canal 5.15 p. m. Always Ready vs. Internacional Hernando Siles Fox Sports 2 5.15 p. m. Deportivo Táchira vs. Olimpia Polideportivo Pueblo Nuevo Fox Sports 5.15 p. m. Argentinos Jrs. vs. Nacional Diego Armando Maradona ESPN 5.15 p. m. Santos vs. Barcelona SC Vila Belmiro ESPN 2 7.30 p. m. Vélez Sarsfield vs. Flamengo José Amalfitani ESPN 7.30 p. m. Sporting Cristal vs. Sao Paulo Nacional de Lima ESPN 2

Miércoles 21 de abril

Hora* Partido Estadio Canal 5.00 p. m. The Strongest vs. Boca Juniors Hernando Siles ESPN 5.00 p. m. La Guaira vs. Atlético Mineiro Olímpico de Caracas Fox Sports 2 7.00 p. m. Universitario vs. Palmeiras Monumental Fox Sports 7.00 p. m. Rentistas vs. Racing Centenario ESPN 2 7.00 p. m. Independiente del Valle vs. Defensa y Justicia Olímpico Atahualpa Fox Sports 2 9.00 p. m. América de Cali vs. Cerro Porteño Pascual Guerrero ESPN 9.00 p. m. Unión La Calera vs. Liga de Quito Municipal Nicolás Chahuán ESPN Play

Jueves 22 de abril

Hora* Partido Estadio Canal 5.00 p. m. Fluminense vs. River Plate Maracaná ESPN 7.00 p. m. Atlético Nacional vs. U. Católica Atanasio Girardot ESPN 9.00 p. m. Junior vs. Santa Fe Metropolitano Roberto Meléndez ESPN 2

*Hora de Perú, Colombia y Ecuador.

¿Dónde ver la Copa Libertadores ONLINE gratis?

En caso de que quieras seguir la Copa Libertadores ONLINE, la cuenta oficial del torneo en redes sociales transmitirá algunos partidos a través de Facebook Watch. Revisa la lista de encuentros y los países en los cuales estará disponible la transmisión:

Santos vs. Barcelona SC (todo Sudamérica, excepto Argentina y Brasil)

Sporting Cristal vs. Sao Paulo (solo Perú)

Universitario vs. Palmeiras (todo Sudamérica, excepto Argentina, Brasil y Uruguay)

Fluminense vs. River Plate (todo Sudamérica, excepto Brasil)

Atlético Nacional vs. U. Católica (todo Sudamérica, excepto Brasil)

Junior vs. Santa Fe (todo Sudamérica, excepto Brasil).

