Real Madrid vs. Getafe EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports desde el Coliseum Alfonso Pérez. El encuentro será HOY a las 2.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en el mexicano. El partido corresponde a la jornada 33 de LaLiga Santander y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO minuto a minuto:

Alineaciones confirmadas del Real Madrid vs. Getafe:

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Chust, Marcelo; Mariano, Modric, Isco; Rodrygo, Marco Asensio, Vinicius.

Alineación confirmada del Real Madrid

Getafe: Soria; Nyom, Djené, Chakla, Olivera; aleñá, Maksimovic, Arambarri, Cucurekka; Mata y Kubo.

Alineación confirmada del Getafe.

Antesala del Real Madrid vs. Getafe:

El Real Madrid se enfrenta al desgaste físico y psicológico tras superar airoso una semana decisiva ante el Liverpool en la Champions League y además adueñarse del clásico. Zinedine Zidane está obligado a innovar por la cantidad de bajas que sufre, especialmente en defensa, ante un Getafe necesitado de una alegría para cambiar su preocupante desarrollo en el campo.

Real Madrid vs. Getafe: ficha del partido

Real Madrid vs. Getafe detalles del partido ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de abril ¿Dónde? Coliseum Alfonso Pérez ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora de Perú) - 9.00 p. m. (hora de España) ¿En qué canal? DirecTV Sports (Latinoamérica) - Movistar+ (España)

Real Madrid vs. Getafe: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militao, Chust, Marcelo; Fede Valverde, Modric, Isco o Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Getafe: Soria; Damián, Sofian, Djené, Olivera; Arambarri, Maksimovic; Nyom o Kubo, Aleñà, Cucurella; y Jaime Mata.

Horario del partido de Real Madrid vs. Getafe:

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Getafe EN VIVO empezará a partir de la 2.00 p. m. en Perú. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

País hora Perú: 2.00 p. m. Colombia: 2.00 p. m. Ecuador: 2.00 p. m. Estados Unidos: 2.00 p. m. México: 2.00 p. m. Costa Rica: 2.00 p. m. Bolivia: 3.00 p. m. Paraguay: 3.00 p. m. Venezuela: 3.00 p. m. Chile: 4.00 p. m. Brasil: 4.00 p. m. Argentina: 4.00 p. m. Uruguay: 4.00 p. m. España: 9.00 p. m.

Real Madrid vs. Getafe: canales de transmisión

El partido entre Real Madrid vs. Getafe por LaLiga Snatander y será transmitido por DirecTV Sports en el territorio sudamericano. Mira la lista de canales:

País canales Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador Internacional: Bet365 México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Real Madrid vs. Getafe: ¿dónde ver el partido por LaLiga Santander?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Real Madrid vs. Getafe EN VIVO, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos, no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

