Jefferson Farfán: “Asumo el error que cometí y pido disculpas”

Jefferson Farfán fue tendencia este fin de semana luego de que se difundiera un video de él junto y otras personas adentro de un conocido restaurante. Estas imágenes incendiaron las redes sociales y el futbolista de Alianza Lima fue puesto en el ojo de la tormenta por, aparentemente, no respetar los protocolos sanitarios.

Sin embargo, este domingo 19, el experimentado delantero realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram. Confirmó que el video fue de este último sábado y aclaró qué fue lo qué pasó. La ‘Foquita’ hizo un mea culpa y pidió disculpas a compañeros, cuerpo técnico y directivos del club íntimo por sus acciones.

El popular ‘Jeffry’ indicó que no pensó en las consecuencias de sus actos y dijo que se hará cargo de todo; además, recalcó que acudió a un local de comida solamente con sus familiares y que la persona que sale en el video solamente le pidió una foto.

“Ayer (sábado) por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Asumo el error que cometí. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el día y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto. El error fue mío, que no tenía la mascarilla. La culpa es mía ”, declaró.

“Agradezco los mensajes que han llegado, pero también me ha dado mucha importancia escuchar las cosas negativas. He estado con la conciencia bastante tranquila. Soy responsable únicamente yo, y me haré responsable de lo que venga”, añadió Farfán.

Video viral de Jefferson Farfán en el restaurante

“Pido disculpas al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico. Soy el referente de mi equipo, soy el capitán y asumo la responsabilidad. Esto no va a volver a pasar”, finalizó el referente aliancista.

