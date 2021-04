El joven futbolista de Cusco FC Royer Villano Ayala debutó en el fútbol profesional el último martes ante Sport Boys. Tuvo la oportunidad de jugar toda la etapa complementaria y ahora espera hacerlo más seguido. A sus 18 años, quiere aprovechar todas las oportunidades que vengan en la Liga 1.

Royer Villano es natural de Ollantaytambo, en la provincia de Urubamba (Cusco), tierra donde el general Ollanta se reveló contra el inca Pachacútec. Ingresó a Cusco FC desde los 15 años y asoma como promesa del fútbol cusqueño.

El joven futbolista cuenta que no esperaba ingresar al campo de juego. El llamado fue emocionante. Tuvo que concentrarse para apoyar al equipo que en ese momento venía perdiendo por 2 a 0. Al final lograron empatar 2 a 2.

“Me llamó el profe (Carlos Ramacciotti) y no podía creerlo. Entré con todas las ganas. Espero muy pronto poder hacerlo con público”, dijo Villano, quien juega de volante.

Villano pasó por todas las categorías del club, hasta que fue invitado a formar parte del primer equipo en enero último. “Cuando me llamaron para firmar contrato me puse muy feliz. Es una oportunidad que no la desaprovecharé. Espero tener más minutos”, dijo.