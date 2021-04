Zinedine Zidane: “No seré el mejor pero tampoco soy un desastre”

Real Madrid se encuentra en una auspiciosa posición en la Liga de España (segundo con 66 puntos) y en semifinales de Champions League, algo que hace unos meses no parecía muy posible por la iregularidad de resultados que presentaba el equipo de Zinedine Zidane.

Precisamente, el director técnico del Real Madrid se refirió al buen momento que atraviesa su equipo. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante Getafe, de este domingo18 de abril, Zinedine Zidane afirmó que el grupo se encuentra satisfecho por lo logrado hasta el momento.

“Todos estamos contentos del equipo y yo como entrenador muy feliz. Tenemos diez partidos en 30 días y es lo que hay. Contentos por estar vivos en todas las competiciones”, indicó el estratega francés.

Zidane también salió al frente de sus críticos, quienes por años vienen subestimando su papel como director técnico y limitan su talento a su capacidad de motivar al plantel. El campeón del mundo en 1998 señaló que no se considera el mejor pero tampoco es un desastre y que en España “se habla mucho”.

“No va a cambiar nada lo que diga. ¿Si tengo suerte? Es verdad que tengo mucha suerte de estar aquí, pero no creo que sea un desastre de entrenador. Tampoco el mejor. Lo importante es meter pasión y sé donde estoy. Lo más importante son los jugadores. Aquí se habla mucho, me gustaría hablar más de fútbol con vosotros y no de estas cosas”, sostuvo.

“Disfruto de lo que hago todos los días y luego trabajar. Estos jugadores han ganado muchísimo pero quieren siempre más y eso es genial para un entrenador. Sabemos sufrir y para ganar hay que hacerlo”, agregó el entrenador.

