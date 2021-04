Rodríguez marcó el 1-1 de Cruz Azul ante América con potente remate de penal

Cruz Azul cortó su extraordinaria racha de 12 victorias consecutivas en la actual Liga MX tras empatar sobre el final ante América gracias al gol de Jonathan Rodríguez. El equipo dirigido por Juan Reynoso aprovechó el tanto del uruguayo para seguir como único líder del torneo y principal favorito para alzar el título.

El polémico penal cobrado a favor de las águilas en el primer tiempo permitió que Aguilera pusiera arriba a los dirigidos por Santiago Solari. Tras este tanto, la máquina se fue con todo en busca del empate para no perder la seguidilla de triunfos y mantener el primer lugar de la tabla de posiciones.

Y cuando la derrota parecía inminente, un mano en área americanista fue cobrada por el VAR otorgándole un penal a Cruz Azul al minuto 89. Como era de esperarse, Jonathan Rodríguez tomó la pelota para ejecutar la pena máxima y darle el empate a los dirigidos por Reynoso.

El delantero uruguayo no dudó y sacó un fuerte disparo que no pudo ser detenido por Guillermo Ochoa que se lanzó a su lado derecho. Gol y empate para Cruz Azul que no pudo lograr las 13 victorias, pero que si mantuvo el primer lugar del torneo por encima de su rival de este sábado.

