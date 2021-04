Real Madrid vs. Getafe EN VIVO se miden este domingo 18 de abril en partido por la fecha 33 de LaLiga Santander 2021. El encuentro se jugará a las 2.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora de España) en el Coliseum Alfonso Pérez, ubicado en la ciudad de Getafe, con la transmisión EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports en Latinoamérica y Movistar+ en territorio español. Además, podrás seguir todas las incidencias y goles a través de La República Deportes.

El Real Madrid derrotó 2-1 al FC Barcelona en Valdebebas por el clásico español y saltó al segundo lugar con 66 puntos, uno menos que el líder Atlético de Madrid.

En tanto, el Getafe perdió 1-0 contra Cádiz y quedó a cuatro puntos de la zona del descenso. Se ubican en la posición 15 con 30 unidades.

Real Madrid vs. Getafe: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de abril ¿Dónde? Coliseum Alfonso Pérez ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora de Perú) - 9.00 p. m. (hora de España) ¿En qué canal? DirecTV Sports (Latinoamérica) - Movistar+ (España)

Real Madrid vs. Getafe: horarios del partido

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Getafe?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

DIRECTV EN PERÚ

DirecTV Sports: 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos, no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en España?

En territorio español, puedes ver el partido entre Real Madrid vs. Getafe EN VIVO a través de Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar LaLiga 2 y Movistar LaLiga.

LaLiga por Movistar + LaLiga

La operadora de cable Movistar habilitó su señal para transmitir durante cada jornada del torneo español. Sin embargo, no todos los partidos son transmitidos.

Además, si se diera el caso de que un partido coincidiera en el mismo horario con otro, Movistar dispone de otras señales especiales contiguas para que no te pierdas de ninguno de esos en Movistar + LaLiga 1, Movistar + LaLiga 2 y Movistar + LaLiga 3.

Mira esta señal a través de Movistar, Orange TV y Mi Tele Plus.

LaLiga por Movistar + Partidazo

En paralelo al otro canal (Movistar + LaLiga), Movistar tiene un canal especial: Movistar + Partidazo, donde transmite el partido más importante de la jornada.

Mira esta señal a través de Movistar, Orange TV y Mi Tele Plus

Real Madrid vs. Getafe: ¿dónde ver ONLINE LaLiga?

Si quieres VER el partido por internet del Real Madrid vs. Getafe EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

