Cristiano Ronaldo: Luca Toni critica actitudes del portugués

Cristiano Ronaldo es el goleador de la Juventus, siempre busca destacar en el campo de juego y superarse cada día. Sin embargo, el portugués fue reprochado por una acción realizada al final del duelo ante el Genoa por la fecha 30 de la Serie A. Su detractor fue el legendario Luca Toni.

Según AS, la crítica del exjugador nace a raíz del incidente que tuvo CR7 cuando tiró la camiseta bianconera al suelo, luego del último partido jugado de la Vecchia Signora.

Juventus derrotó por 3-1 al Genoa en el fecha 30 de la Serie A. Foto: EFE

“Es un jugador muy importante para la Juventus, es el máximo goleador de la Serie A, está marcando mucho. Pero algunas de sus actitudes hacia el grupo no me vuelven loco”, dijo Luca Toni.

Luca Toni jugó en la Juventus por una temporada. Foto: EFE/Claudio Onorati

“Recuerdo cuando jugaba, (yo) era muy egoísta y si no marcaba, todavía me quedaba en el campo para animar. Soporté la decepción en muchas ocasiones y me la guardé dentro. Porque independientemente de si fue una coincidencia o no, no tiras la camiseta, la entregas. A veces, un gran campeón tiene que predicar con el ejemplo”, agregó el campeón del mundo con Italia en el 2006.

CR7 se falló una ocasión de gol en el partido de la Juventus contra el Genoa. Foto: EFE

Si bien Cristiano Ronaldo ha tenido muchos detractores en estos últimos días, el DT de la Juventus, Andrea Pirlo, le restó importancia a que el atacante portugués lanzara la camiseta al césped.

“¿La camiseta al suelo? Cristiano estaba enfadado por no haber marcado goles. Vio que hubo ocasiones y es normal que un jugador de su nivel siempre quiera mejorar sus registros. Y si quieres mejorar, es normal que te enfades”, expresó el estratega hacia los periodistas.

