Carla Rueda pasó de pasar meses de incertidumbre a vivir una inmensa alegría. Tras salir campeona con Jaamsa en diciembre de 2020, atravesó una complicada operación a la rodilla producto de un desgarro. En febrero de este 2021, la voleibolista fue anunciada como nueva jugadora del FC Porto, pero no pudo viajar debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, esto no la derribó, por el contrario, la alentó a seguir luchando por sus sueños. Logró arribar al país del Viejo Continente cuando estaba por terminar la temporada y, pese a que no fue considerada al principio porque el equipo ya estaba cuajado, decidió esperar su oportunidad (y vaya que llegaría).

La ‘Cotito’, como se le conoce en el mundo del vóley, jugó el partido decisivo ante Leixoes SC. Con 14 puntos, Carla Rueda no solo le dio al título al FC Porto, sino que entró en la historia de los dragones por haber conseguido el primer campeonato nacional de vóley . La República Deportes pudo conversar con ella para conocer cómo fue su experiencia en Portugal.

- ¿Qué sensación sentiste al gritar campeón en el extranjero?

Lo primero que hice al hacer el punto (del campeonato), fue ponerme de rodillas, levantar mis brazos y agradecer a Dios porque estos últimos meses no fueron fáciles para mí, porque llegar acá, con una temporada por acabar, con un equipo ya cuajado, tener que luchar por un puesto, no era fácil, debido a que todas venían con un ritmo de juego.

Por eso le agradecí a Dios, por permitirme acabar esta temporada y culminar sana, que es lo más importante. ‘¡Mamá te amo!’, fue lo primero que pensé. Fui a buscar mi bandera porque sabía que iba a campeonar. El día sábado, que fue la segunda final, sentí mi pierna y no sabía si iba a jugar o no, y dije: ‘Yo juego porque juego y quiero salir campeona’.

- ¿Cómo es el día siguiente de una campeona?

Es increíble. Vienen todos tus dolores, tu cansancio, pero, por ejemplo, me desperté y sonreía por un nuevo día de vida. Me levanté feliz, por fin lo logramos, qué felicidad y qué rico es levantarse al saber que eres campeona. El sentimiento es completamente diferente. Llena de felicidad, recibiendo mensajes, celebrando con mi equipo y mi familia.

- ¿Cuánto significa para ti haber ganado con el FC Porto por primera vez?

Significa bastante. Muchos no me conocen o no saben de mi historia. Yo soy una chica que tiene cuatro operaciones de rodilla (en diciembre tuve un desgarro), por eso decidí parar un tiempo para recuperarme de mi pierna.

Por eso, es que para mí, el haber campeonado en Porto está lleno de mucho significado. Es darme cuenta que soy una guerrera, que soy una mujer muy luchadora, muy perseverante. Es un sueño cumplido. Voy para Porto para ser campeona. Es raro que un equipo que esté a mitad de temporada contrate a una jugadora. Nunca me había pasado eso.

Soy consciente de mis capacidades, soy consciente de cuáles son mis límites. Estoy feliz de haber hecho historia porque es la primera vez que el club sale campeón en la liga nacional de vóley. Es un club tan grande con mucha historia, sigue siendo increíble. Estoy orgullosa de mí misma porque nunca me doy por vencida.

Carla Rueda celebrando el título con el FC Porto. Foto: Instagram

- Seguramente te hablaron de Teófilo Cubillas, quien también marcó historia con el FC Porto

Estoy feliz de que otro peruano haya hecho historia. Desde que llegué al Porto me dijeron, ‘¿Sabes (algo) del club al que estás viniendo? Somos súper competitivos, muy grandes y aquí ya estuvo Cubillas’. Para mí, fue un honor, fue historia con el equipo de fútbol y ahora yo con el equipo de vóley.

Me llena de orgullo saber que hubo un peruano antes de mí que se sacó la mugre. Qué rico que conozcan como somos los peruanos en el extranjero, que vean que somos coraje y nunca nos damos por vencidos.

- ¿Qué sientes al saber que ambos marcaron un hito en la historia del FC Porto?

Me siento feliz porque ambos somos negritos (risas). Él hizo historia en el FC Porto, incluso vi estatuas que habían hecho de él. Desde el primer momento, sentí que Dios tenía un propósito para mí.

- Pocos saben que campeonaste en Portugal en 2009 con el CD Ribeirense, ¿Cómo fue esa experiencia?

Yo vine a Portugal con 18 años y salimos campeones. Fue una experiencia linda, tener un torneo fuera y volver después de muchos años y lograr otro campeonato. Es increíble porque han pasado casi 12 años. En ese momento, vine a jugar con Sara Joya (mi tía), fue muy bonito.

Carla Rueda celebrando el título con el FC Porto. Foto: Instagram

- Luego regresaste después de 12 años prácticamente. ¿Cuánto crees que ha cambiado el vóley en ese país?

El vóley ha cambiado muchísimo. Me he quedado sorprendida por las jugadoras que tienen porque son jóvenes, juegan muy bien. La liga portugesa ha mejorado muchísimo a lo que era antes. Han tenido bastante crecimiento. Las portuguesas son bastantes fuertes y creo que eso aportará al nivel de su selección.

- En 2020, conseguiste el título con Jaamsa, que salió campeón por primera vez como Porto, se podría decir que naciste con una estrella

Sí, estuve en Jaamsa hasta diciembre, cuando campeonamos en la Copa Movistar. Yo fui al equipo sabiendo que iba a ser campeona y se dio. Fue una bonita experiencia, jugué con varias compañeras de mi promoción (Keith Meneses, Zaira Manso) y de selección.

Estuve en el equipo del entrenador Gala, a quien conozco de muchos años, y le tengo mucho aprecio. Así que acepté ir a Jaamsa para conseguir el resultado.

Yo me considero una mujer única, muy demente, amo lo que hago y no soy conformista. Obvio que tengo que mis aciertos y desaciertos, no sé si nací con una estrella, pero sé que Dios es muy bueno conmigo. Sé que tengo algo especial pero eso es, donde yo voy y piso, vamos a luchar por lo que queremos.

- ¿Cuál crees que es la gran diferencia de la liga portuguesa con la peruana? Desde lo táctico hasta los protocolos de bioseguridad.

La infraestructura, el manejo de directivos, cómo llevan la liga en general. Por ejemplo, aquí no hay límites de extranjeras, un equipo puede tener seis y no pasa nada, en Perú no se puede.

Creo que eso vuelve competitiva a la liga. Con respecto a los protocolos, nos cuidan un montón, todas en casa, nos piden que nos cuidemos. Somos más profesionales, pero no solo en Portugal, sino a nivel mundial.

