Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE juegan HOY, sábado 17 de abril, en partido por la final de la Copa del Rey 2021. El escenario del encuentro será el Estadio La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla, a partir de las 2.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de España). La transmisión será por los canales de DirecTV Sports (Latinoamérica) y TeleCinco y DAZN (España).

La República Deportes ha preparado una cobertura especial para llevarte las alineaciones confirmadas del Barça vs. Athletic Club, el minuto a minuto, las incidencias, las tarjetas amarillas y rojas y todos los goles del compromiso a través de esta nota.

Final Copa del Rey 2021 Barcelona vs. Athletic Bilbao

Barcelona y Athletic Bilbao volverán a enfrentarse en la segunda final del 2021. La última vez fue el pasado mes de enero por la Supercopa de España, donde el cuadro vasco derrotó 3-2 al conjunto liderado por Lionel Messi.

Los capitanes de Athletic Club, Iker Muniain, y de FC Barcelona, Lionel Messi, previo a la final de la Copa del Rey 2020/21. Foto: EFE

Los dirigidos por Ronald Koeman vienen de caer derrotados por 2-1 por el Real Madrid en el clásico español por LaLiga. En tanto, el Bilbao perdió hace unas semanas la final de la Copa del Rey 2020 en La Cartuja frente a la Real Sociedad por 1-0.

Final Copa del Rey 2015

El Barcelona y el Athletic Bilbao jugarán una final de Copa del Rey después de cinco temporadas. La última vez que disputaron por el título fue para la edición 2014-2015. El duelo terminó con victoria por 3-1 a favor de los azulgranas en el Camp Nou con doblete de Lionel Messi y otro tanto de Neymar. Iñaki Williams descontó sobre el final.

¿A qué hora se juega la final de la Copa del Rey?

La final de la Copa del Rey entre el Barcelona vs. Athletic Bilbao está programada para las 2.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de España) en el Estadio La Cartuja.

¿A qué hora es el partido del Athletic de Bilbao vs. Barcelona?

Para seguir la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao vs. Barcelona, te compartimos los horarios de algunos países del mundo.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

Francia: 9.30 p. m.

Alemania: 9.30 p. m.

¿Dónde televisan la final de Copa del Rey?

Los canales de transmisión que tendrán los derechos para pasar por televisión la final de la Copa del Rey entre Barcelona vs. Athletic Bilbao serán TeleCinco y DAZN en España, mientras que en Latinoamérica será DirecTV Sports.

¿En qué canal juega FC Barcelona vs. Athletic Bilbao HOY?

Para engancharte con la final de la Copa del Rey 2021 entre Barcelona vs. Athletic Bilbao, te compartimos los canales de transmisión de acuerdo a tu ubicación.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

España: TeleCinco Espana, DAZN

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos, no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

¿Dónde dan la Copa del Rey HOY?

La final de la Copa del Rey 2021 entre Barcelona vs. Athletic Bilbao se transmitirá por DAZN y TeleCinco. Para contratar DAZN simplemente hay que entrar en la página web de la plataforma y rellenar un formulario con los datos personales y el método de pago.

¿Cómo puedo ver DAZN?

Puedes acceder a mi cuenta desde cualquier lugar del mundo. Para ello, tienes que ir a la dirección https://www.dazn.com.

Final Copa del Rey: ¿dónde verla?

En territorio español, puedes ver la final de la Copa del Rey entre Barcelona vs. Athletic Bilbao a través del canal privado Telecinco en Movistar+, Vodafone o Telecable.

FC Barcelona: Canal 27

Bilbao: Canal 38

Madrid: Canal 59.

Barça vs. Athletic Bilbao: alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann y Messi.

Entrenador: Ronald Koeman.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Dani García, Vesga, Muniain; Raúl García y Williams.

Entrenador: Marcelino García.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: últimos partidos

Barcelona 2-1 Athletic Bilbao | 31.01.21

Barcelona 2-2 Athletic Bilbao | 17.01.21

Athletic Bilbao 3-2 Barcelona | 06.01.21

Barcelona 1-0 Athletic Bilbao | 23.06.20

Athletic Bilbao 1-0 Barcelona | 06.02.20.

