FC Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE se enfrentan por la final de la Copa del Rey este sábado 17 de abril desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La transmisión de este importante encuentro estará a cargo de DIRECTV Sports para Perú, así como para toda Sudamérica, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto gratis vía internet .

Tras la temporada 2019/20, donde no consiguieron ningún título, en FC Barcelona esperan poder hacerse con el primero de este curso. Sin embargo, no la tendrán nada fácil, pues al frente estará el Athletic Bilbao, rival que le arrebató la Supercopa de España a los azulgranas en enero de este año.

Los capitanes del FC Barcelona y Athletic posando con la Copa. Foto: FC Barcelona

Para este encuentro, el entrenador Ronald Koeman decidió que 26 jugadores viajen a Sevilla, entre ellos Ansu Fati. Si bien el joven delantero apareció en lista de convocados, no integrará la lista de 18, pues aún se encuentra en fase de recuperación.

De cara a la final ante Athletic Bilbao, el estratega neerlandés mantiene dudas con respecto al once, sobre todo en la zona defensiva, pues aún no está seguro de incluir a Gerard Piqué. De no arrancar el veterano, su lugar sería ocupado por Ronald Araujo, quien haría dupla con Clément Lenglet. Sergiño Dest y Jordi Alba serían los laterales.

En el centro estarían los habituales Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri González, mientras que en la delantera Antoine Griezmann recuperaría la titularidad para acompañar en el tridente a Ousmane Dembélé y Lionel Messi.

Por otro lado, Athletic Bilbao viene de perder la final de la Copa del Rey del 2020 ante la Real Sociedad. Este derbi vasco se llevó a cabo recién en esta temporada debido a la pandemia del coronavirus.

FC Barcelona vs. Athletic Bilbao: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Athletic Bilbao ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de abril ¿Dónde? Estadio La Cartuja de Sevilla ¿A qué hora? 2.30 p. m. ¿En qué canal? DIRECTV Sports

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Athletic Bilbao?

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 2.30 p. m. (ET) / 11.30 a. m. (PT)

México: 2.30 p. m.

Costa Rica: : 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Athletic Bilbao?

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Brasil: NOW Net, Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: Telecinco, DAZN

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Perú?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Play?

Debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Play o ingresa a ella desde tu computador.

¿Cómo ver DirecTV Go?

Desde tu televisor ingresa a la Google app store. Ve a la opción de búsqueda y escribe DIRECTV GO. Selecciona la opción descargar e instálalo. Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Bilbao por internet GRATIS?

Para seguir la final de la Copa del Rey entre FC Barcelona vs. Athletic Bilbao por internet GRATIS deberás conectarte a La República Deportes. Precisamente, en esta nota encontrarás la previa de este duelo, así como el minuto a minuto con todas las incidencias, goles y el mejor resumen.

FC Barcelona vs. Athletic Bilbao: alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué/Araújo, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Pedri; Leo Messi y Dembélé.

Entrenador: Ronald Koeman.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray/Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Álex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor/Vesga, Muniain; Williams y Raúl García.

Entrenador: Marcelino.

FC Barcelona vs. Athletic Bilbao: historial de enfrentamientos

FC Barcelona 2-1 Athletic Bilbao | 31.01.21

FC Barcelona 2-2 Athletic Bilbao | 17.01.21

Athletic Bilbao 2-3 FC Barcelona | 06.01.21

FC Barcelona 1-0 Athletic Bilbao | 23.06.20

Athletic Bilbao 1-0 FC Barcelona | 06.02.20.

