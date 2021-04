América y Cruz Azul protagonizarán un partidazo este sábado 17 de abril por el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX en el Estadio Azteca. Ambos equipos marchan en los primeros puestos del torneo mexicano y tienen entre sus filas a futbolistas peruanos como Pedro Aquino y Yoshimar Yotún, respectivamente, además del entrenador Juan Reynoso.

En la previa de este cotejo, el volante del América señaló que será un partido muy peleado debido a que enfrentará a su compañero de la selección peruana y al entrenador que lo hizo debutar en el conjunto bajopontino .

“Sabemos que se viene un clásico bonito. Está el profesor Juan Reynoso, quien me hizo debutar en Sporting Cristal, y está Yoshimar Yotún, que es mi amigo de la selección peruana. Va a ser un partido muy peleado y espero que gane el mejor”, sostuvo Pedro Aquino en diálogo con ATV+.

El mediocampista siguió hablando sobre este cotejo y señaló que un América vs. Cruz Azul podría darse en la liguilla final por el título nacional.

“Los dos equipos tenemos buenos jugadores, buen plantel y buen comando técnico; así que será un duelo que va a ser como una final. Estos son partidos que se pueden repetir en liguilla. Será muy importante para mí porque tenemos a dos compatriotas con el rival”, agregó la ‘Roca’.

Finalmente Pedro Aquino señaló que su entrenador Santiago Solari comparte algunas características con el estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca.

“Santiago Solari es un excelente entrenador y una muy buena persona. Me brindó la confianza y he sabido aprovechar la oportunidad que me dio. Me pide mucho que juegue para adelante y este siempre perfilado, muy parecido a lo que me pide el profesor Ricardo Gareca con la selección peruana”, culminó el futbolista de las águilas.

