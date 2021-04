Universitario de Deportes sumó su primer triunfo en la Liga 1

Universitario vuelve a sonreír gracias al ’10′ que ilusionó a más de un hincha crema durante la pretemporada. Y es que a Hernán Novick le bastaron los partidos amistosos para iniciar una relación con las redes que perdura, pese a su ausencia en los últimos cotejos oficiales por salud.

A los 26 minutos de juego, el uruguayo, tras una buena asistencia de Diego Chávez, sacó un remate al palo derecho y abrió el marcador, sumando su segundo gol con camiseta crema ante la San Martín. La ‘U’ se mostró más ordenada y sólida con el regreso de sus habituales titulares. La presencia de Luis Urruti y Alberto Quintero le dieron peso ofensivo, pero no fue suficiente para ampliar diferencias.

En el complemento, la historia fue distinta. Los santos, que cuentan con chicos de buen pie, pusieron en aprietos a los de Ángel Comizzo, quien dirigió su partido número 100 con el buzo crema, en más de una ocasión y estuvieron cerca de poner la paridad. Los cambios realizados por el DT crema no surgieron el efecto deseado y la ‘U’ dejó de tener la posesión del balón, además de perder el medio campo.

La San Martín, que no contó ni con Monges ni con Kevin Ruiz, mejoró mucho en el segundo tiempo y arrinconó a los cremas en su propio campo. Así llegó el remate de Barco, que pegó en el travesaño para dejar la polémica abierta de si entra o no en su totalidad el balón.

Universitario no ganaba en la Liga 1 desde el 30 de noviembre del 2020. Aquella vez vencieron 2-0 a Binacional con doblete de Alejandro Hohberg y hoy después de casi cinco meses vuelven a sonreír. Felicidad que esperemos se alargue hasta la Copa Libertadores, pues los cremas debutarán ante Palmeiras el miércoles 21 de abril en el Estadio Monumental de Ate, esto luego de que el Minsa y el IPD dieran la autorización de que los clubes brasileños ingresen a nuestro país, pese a la restricción de ingreso que tienen los vuelos procedentes de dicho lugar. Eso sí, tendrán que hacerlo bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

“Gracias al apoyo de la FPF y del Gobierno, ya podemos decir que jugaremos de local ante los equipos brasileños. El protocolo local siempre es exhaustivo y cumplirlo no es nada fácil, pero es un requisito fundamental”, señaló el gerente deportivo Francisco Gonzales, tras dejarle un mensaje a Comizzo. “De momento tiene el respaldo. Ahora, siempre lo hemos dicho y también lo hemos conversado con él, el entrenador siempre vive de los resultados. Si las cosas no caminan y los resultados no son satisfactorios, una de las piezas a cambiar son los comandos técnicos”, finalizó.

La palabra

Hernán Novick - Volante de Universitario

“Lo más importante era ganar. Se sufrió más de lo que queríamos, pero sabíamos la necesidad que teníamos de llevarnos los tres puntos. Estoy contento por el gol, más aún si suma para el triunfo”.

Sabías que...

Cambios. El encuentro entre la ‘U’ y Cristal programado para el domingo 25 de abril podría ser reprogramado, debido a la inmovilización obligatoria. De no recibir el permiso especial para jugarlo en el Nacional, se llevará a cabo el sábado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.