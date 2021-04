Ormeño sobre Perú: “¿Por qué no? Soy mexicano, pero también peruano”

El nombre de Santiago Ormeño se encuentra en el radar de la selección peruana desde hace varios meses. El goleador mexicano-peruano de 27 años tiene las posibilidades intactas de defender a la Blanquirroja y al Tri, debido a su gran presente con el Puebla en la Liga MX, donde lleva 15 goles anotados en la temporada.

En una entrevista con el programa Ahora o Nunca de ESPN, Ormeño fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de jugar por Perú y respondió: “¿Por qué no? Soy mexicano, pero también peruano. Mis raíces son de ahí. Si me llega la oportunidad, no habría por qué negarme”, declaró.

Hace unos meses, trascendió que la FPF se habría contactado con Ormeño para convocarlo para la fecha doble de marzo ante Bolivia y Venezuela, la cual fue postergada. Incluso, el ente del fútbol peruano había enviado una carta de reserva por él.

El mismo Ormeño reveló que no hubo comunicación del comando técnico que lidera Ricardo Gareca. “No ha habido ningún contacto conmigo en lo personal. Son puros rumores. Es cierto que el profesor Juan Reynoso me llegó a comentar que gente de allá preguntó por mí. Pero un contacto directo conmigo o con el club, no ha habido nada”, agregó.

El Puebla de Santiago Ormeño se ubica en el cuarto lugar de la Liga MX con 23 puntos y, de momento, tiene asegurada su clasificación a la serie final del Torneo Guardianes 2021.

