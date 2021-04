Fútbol peruano. Juan Aurich, uno de los clubes más populares del norte del país, el cual tiene como objetivo lograr el ascenso a la máxima división del fútbol peruano, aún no ha iniciado sus entrenamientos presenciales, pese a tener autorización para hacerlo.

Por ahora, el cuadro chiclayano entrena por videollamada y a través de rutinas de entrenamiento que el comando técnico de Pepe Soto les brinda a los jugadores.

¿Por qué Aurich entrena de manera virtual si otros clubes ya lo hacen en sus campos de entrenamiento? La directiva no se ha pronunciado oficialmente al respecto; sin embargo, fuentes del club informaron a Líbero que el motivo es que hasta ahora la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no brinda una fecha exacta para el inicio del campeonato, además no se ha confirmado si se jugará en Lima o en provincias.

Esta situación les impide planificar, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Dicha situación genera incertidumbre en el plantel, pues desde Argentina, Juan M. Trejo, volante del Ciclón, se pronunció.

“Supuestamente se dijo que se empezaba el 15 de abril los entrenamientos presencialmente. Nosotros estamos a la espera”, señaló en diálogo con Liga 2 Perú Oficial.

Presupuesto discreto

Otro de los factores que afecta al equipo chiclayano es el tema presupuestal. A diferencia de sus años de gloria en los que logró el título nacional y contaba el apoyo económico del Grupo Oviedo, ahora el Ciclón se limita al ingreso por concepto de patrocinio de algunas empresas.