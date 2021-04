Subastan chimpunes con los que Messi alcanzó récord de goles en Barcelona

Con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto Arte y Salud del Hospital Universitario Vall d’Hebrón, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MINAC) ofertará en subasta los chimpunes con los que Lionel Messi alcanzó el récord de mayor cantidad de goles en un mismo club durante el 3-0 entre FC Barcelona y Valladolid en diciembre del año pasado.

María García Yelo, delegada de la casa de subastas Chritie’s en España, confirmó que la puja se realizará en línea desde el 19 hasta el 30 de abril. “Sin duda, este excepcional par de botas de fútbol despertará un enorme interés y atraerá a pujadores procedentes de todas las partes del mundo”, expresó García en una nota de prensa.

Los botines en cuestión fueron personalizados por la marca Adidas con el nombre de Antonella Rocuzzo (pareja de Messi) y los de Thiago, Mateo y Ciro, hijos de ambos. Cuentan con la firma del astro argentino y han sido valorizados entre los 57.500 y los 80.500 euros.

Los botines del argentino llevan inscritos los nombres de su esposa e hijos. Foto: Twitter Lionel Messi

“Alcanzar el récord de marcar 644 goles con el mismo club me hizo muy feliz, pero me parece aún más importante poder ayudar a todos los niños enfermos que luchan para intentar curarse. Esperamos que esta subasta sirva para dar mayor visibilidad a esta extraordinaria iniciativa. Me gustaría agradecer a todos su apoyo a esta causa, tan importante para mí”, manifestó ‘Lio’ por medio de un comunicado.

Messi regala camisetas para laboratorio farmacéutico

Otro gesto de Lionel Messi que llamó la atención en las últimas horas fue el regalo de tres camisetas autografiadas para el laboratorio que donó vacunas contra el coronavirus a la Conmebol. Gonzalo Belloso, funcionario de la entidad, aseguró en sus redes sociales que los trabajadores de la farmacéutica se mostraron agradecidos con el obsequio del jugador.

