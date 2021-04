Ronda Rousey sobre regresar a WWE: “Volveré cuando me dé la gana”

WWE tuvo un mes de infarto con la realización del WrestleMania 37 y la semana después del evento principal de toda la temporada. Sin embargo, la afición aún no olvida a Ronda Rousey y en las redes sociales exigen y desean su vuelta a los cuadriláteros. La excampeona de RAW se pronunció al respecto.

La recordada campeona de UFC conversó con el portal Table Tank sobre diversos temas, pero también se refirió al presente de la WWE y acerca de un posible regreso al ring. La última vez que apareció fue en WrestleMania 35, cuando perdió el título de la marca roja ante Becky Lynch y Charlotte Flair.

Foto: WWE

Actualmente, solamente esta última luchadora es la única que sigue activa, pese a que estuvo buen tiempo alejada del ring por cuestiones personales y luego porque se contagió de COVID-19. La irlandesa se retiró momentáneamente porque estuvo embaraza y dio a luz un hijo fruto de su matrimonio con Seth Rollins.

El mismo presidente de WWE, Nick Kahn aseguró en 2020 que Ronda Rousey iba a volver en un futuro cercano; Triple H dijo lo mismo, pero hasta ahora no hay algún indicio de ello. El contrato original de la ‘Mujer más mala del planeta’ finalizó el 10 de abril del 2021, pero algunos portales estadounidenses indicaron que lo habrían extendido.

Foto: WWE

“Esperé hasta este momento para contárselo a todo el mundo: no sé cuándo volveré a WWE, seguramente volveré cuando me dé la gana . Admito que aún quiero probar algunas cosas nuevas, pero volveré cuando me apetezca”, manifestó la expeleadora de artes marciales mixtas y también actriz.

