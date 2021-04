Renato Tapia sería fichado por el Atlético Madrid

Renato Tapia llegó al Celta de Vigo para la temporada 2020-2021 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental en el once titular. Su regularidad ha hecho que varios clubes de Europa se interesen por él, entre ellos el Atlético Madrid.

El conjunto colchonero podría convertirse en el nuevo destino del volante peruano y formaría parte de un plantel renovado de cara a una próxima campaña.

Antes de llegar al Celta de Vigo, Tapia jugó en el Feyenoord. Foto: difusión

De acuerdo al diario La Razón, Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, planea reforzar el mediocampo con la llegada del peruano, y para esto, el club madrileño tendría pensado vender al mexicano Héctor Herrera y devolver a Lucas Torreira al Arsenal una vez que concluya su préstamo .

El medio español también menciona que Renato Tapia ya se expresó, en febrero del 2021, sobre una hipotética llegada el equipo de Simeone.

El primer equipo europeo de Renato Tapia fue el FC Twente. Foto: AFP/Óscar del Pozo

“Estoy tranquilo. Lo he visto, pero ahora solo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”, dijo Tapia para el programa La Otra Liga.

Del mismo modo, La Razón reveló este jueves 15 de abril que, además del Atlético Madrid, los otros equipos interesados en Renato Tapia serían el Sevilla, PSG y Juventus. El valor de la ficha del volante de la selección peruana es de 30 millones de euros.

¿Cuándo juega Renato Tapia con el Celta de Vigo?

En cuanto a LaLiga Santander, Renato Tapia tendría minutos este domingo 18 de abril cuando el Celta de Vigo visite al Cádiz por la fecha 33 de la liga española.

El conjunto del peruano se ubica en el décimo puesto de la tabla de posiciones con 37 unidades.

