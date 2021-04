Jersson Vásquez dedica su gol a Teddy Cardama Jr.: “El triunfo va para él”

César Vallejo y Carlos A. Mannucci protagonizaron una nueva edición del clásico trujillano, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. El resultado quedó 2-1 a favor de los poetas y Jersson Vásquez convirtió el gol de la victoria. El defensor se lo dedicó al recordado Teddy Cardama Jr.

El hijo del entrenador del Sport Boys falleció el 13 de abril de 2020 tras luchar contra la leucemia. Este último lunes se cumplió un año de su muerte y el lateral izquierdo del cuadro norteño se lo dedicó al que fuese también entrenador. En su festejo mostró una camiseta con un mensaje hacia el hijo del DT de la Misilera.

Jersson Vásquez: declaraciones sobre su gol dedicado a Teddy Cardama Jr.

“Los números hablan por sí solos. La verdad que me vino súper bien (el gol). No pienso en eso. Mi hija me dijo que ya era hora de hacer un gol porque justo ayer (lunes) mi amigo del alma Teddy Cardama cumplió un año de fallecido. Así que el triunfo va para él y para mi familia”, manifestó Vásquez.

Cabe recordar que, los carlistas comenzaron ganando el encuentro con un gol de Osnar Noronha a los 75 minutos. Renzo Garcés emparejó el marcador tres minutos después y la Vallejo se fue con todo su poderío en búsqueda del segundo. Es así que a cinco del final, apareció el lateral para sentenciar el triunfo.

César Vallejo vs. Mannucci: Así fue el gol de Jersson Vásquez

“Siempre proponemos, más allá de mi error en el primer gol, a Dios gracias nos encontramos con el empate ahí mismo. Ya faltando poco pude hacer un gol. Fue un partido muy cerrado, hubo pocas oportunidades, similar al de ‘Muni’. Quizás en el segundo tiempo, producto del cansancio, el campo se abrió un poco más. Sacar un buen resultado, la verdad que es difícil, pero felizmente se pudo obtener”, añadió Vásquez.

