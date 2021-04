Iván Bulos: “Tengo una vida por delante y no la quiero pasar en silla de ruedas”

A sus 27 años, Iván Bulos anunció su retiro definitivo del fútbol. El exdelantero de la selección peruana reveló que lleva arrastrando problemas en la rodilla derecha desde hace unos años. Debido a la lesión, el deportista tuvo que ser intervenido en más de cinco cirugías para intentar reparar las distintas parte afectadas.

Sin embargo, el último mes sufrió una nueva lesión y tomó la decisión de parar. En su mensaje, Bulos explicó que paralelamente empezó a estudiar para tener una carrera de entrenador. El exgoleador de Deportivo Municipal expresó que “hizo hasta lo imposible” para no rendirse, pero admitió que no le gustaría pasar el resto de su vida en una silla de ruedas.

Iván Bulos con Rodrigo Cuba en un entrenamiento de la selección peruana. Foto: GLR

“Toda mi vida me he caracterizado por no rendirme ante las adversidades y es algo por lo cual me siento completamente orgulloso. Es mi forma de entender la vida, por eso hice todo lo que estaba a mi alcance para recuperarme de estas lesiones. No me reprocho absolutamente nada porque la gente que me conoce sabe que hice hasta lo imposible para poder superar estos problemas ”, rezó una parte del comunicado.

“Esta nueva lesión demandaría mucho tiempo y los resultados no son esperanzadores. Analizando con mi familia, representante, amigos cercanos y mi doctor, tengo que dejar la actividad profesional, ya que tengo toda una vida por delante y no la quiero pasar en una silla de rueda ”, agregó.

Iván Bulos jugó la última temporada en Carlos Stein de Chiclayo, club que reforzó para la Fase 2 de la Liga 1, donde marcó dos goles en 12 partidos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.