Iván Bulos anuncia su retiro del fútbol a los 27 años

Una noticia impactante se difundió este jueves 15 de abril en el fútbol peruano. Iván Bulos dio a conocer a través de sus redes sociales que se retira del fútbol a los 27 años debido a las constantes lesiones que ha sufrido en su carrera. El año anterior defendió los colores del Carlos Stein.

El delantero nacional compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el cual realizó un repaso de su trayectoria y dejó en claro su amor por pisar una cancha. Sin embargo, hizo hincapié en que su última lesión le hizo tomar consciencia de su estado físico y por eso decidió prepararse para ser director técnico.

Iván Bulos jugó en Sport Boys en la primera parte del 2020

“Esta nueva lesión demandaría mucho tiempo y los resultados no son esperanzadores. Analizando con mi familia, representante, amigos cercanos y mi doctor, tengo que dejar la actividad profesional, ya que tengo toda una vida por delante y no la quiero pasar en una silla de ruedas ”, indicó.

“En los últimos años, a raíz de lo que me estaba pasando, fui descubriendo en paralelo una pasión que hasta el momento no estaba muy desarrollada en mi cabeza. Empecé a estudiar el curso de Entrenador, a formarme y prepararme para el día de mañana. Tenía muy claro que es lo que iba a hacer cuando deje de jugar al fútbol”, añadió Bulos.

Iván Bulos jugó la temporada 2020 en Carlos Stein

“Toda mi vida me he caracterizado por no rendirme ante las adversidades y es algo por lo cual me siento complemente orgulloso. No me reprocho absolutamente nada porque la gente que me conoce sabe que hice hasta lo imposible para poder superar estos problemas”, culminó el exatacante de la Bicolor.

