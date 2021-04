Andy Polo fue detenido por incumplimiento del toque de queda

La Policía Nacional del Perú retuvo a Andy Polo la madrugada del jueves por incumplimiento del estado de emergencia, además por conducir su vehículo con lunas polarizadas sin permiso, por lo que fue llevado a la comisaria más cercana de la intervención.

Estos hechos se realizaron en la intersección de la avenida Grau y el jirón Chulucanas en el Centro de Lima, y el jugador del Portland Timbers —junto a su acompañante— tuvo que ir a la dependencia policial de San Andrés en compañía de los efectivos del orden.

De acuerdo con el informe policial, el delantero de la selección peruana fue amonestado no solo porque incumplió con los horarios del toque de queda impuesto por la crisis sanitaria, sino porque no contaba con el permiso pertinente para que las lunas de su carro sean polarizadas.

Hasta el momento, Andy Polo no se ha pronunciado al respecto ni su clib de la Major League Soccer (MLS). Por otra parte, todavía no se conoce el motivo por el que el exjugador de Universitario no se une a la temporada de su equipo.

Como se recuerda, en la temporada anterior, Polo fue pieza de recambio en el Portland Timbers, sin embargo, contaba con la confianza de su entrenador e ingresaba en momentos claves de su escuadra, lo cual le sirvió para no salir de la órbita de Ricardo Gareca en la selección peruana.

