Zlatan Ibrahimovic podría ser sancionado con tres años sin jugar al fútbol

En las últimas semanas, Zlatan Ibrahimovic ha protagonizado más incidentes fuera que dentro del verde. El delantero sueco no solo fue expulsado ante el Parma, sino que también violó las normas anticoronavirus en Italia al divulgarse unas imágenes suyas en un restaurante. Ahora último, el atacante del AC Milan podría ser sancionado con tres años sin jugar al fútbol .

De acuerdo al diario Aftonbladet, el jugador rossonero habría quebrantado las reglas de la FIFA y de la UEFA al ser socio de una empresa de apuestas, Bethard.com para ser más precisos. Esto quebranta los códigos éticos de estos organismos, ya que no se permite a los jugadores que intervienen en sus competiciones tener intereses económicos en las casas de apuesta.

Según la información que difundió el diario sueco, la compañía Berthard, obtuvo un beneficio de 301 millones de coronas suecas (unos 30 millones de euros) durante su último informe anual disponible en 2019. El director de esta organización, Erik Skarp, habría confirmado al periódico mencionado que Zlatan Ibrahimovic aún posee acciones en esta casa de apuestas .

Las regulaciones éticas de la FIFA establecen que cualquier persona que las viole será sancionada con una multa de casi 100.000 euros y una posible suspensión de todas las actividades relacionadas con el fútbol durante un máximo de tres años.

Zlatan es expulsado ante Parma

Durante el partido entre AC Milan vs. Parma por la Serie A, Zlatan Ibrahimovic se fue expulsado a los 60 minutos luego de faltarle el respeto al árbitro. Todo empezó con una falta en contra de un jugador rossonero que el juez principal no cobró falta, cuando el sueco se dirigió hacia él. Esto no le gustó al colegiado, quien lo amonestó con la tarjeta roja.

