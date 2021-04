Real Madrid vs. Liverpool: la durísima entrada de Casemiro a Milner

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, no tenía goles pero los ánimos ya estaba caldeados desde los primeros minutos. Casemiro dio cuenta de ello con una durísima entrada contra el volante del Liverpool, James Milner. El brasileño se ganó la tarjeta amarilla siendo el primer amonestado del Real Madrid.

Casemiro, acostumbrado a ir a muerte a pelear cada balón dividido, no tuvo contemplación alguna al lanzarse con las piernas hacia el frente para evitar el avance de Milner. El balón ya había avanzado pero Casemiro no permitió que el volante inglés pase derribándolo con bastante fuerza.

La entrada de Casemiro provocó la reacción airada de prácticamente todo el banco de suplentes de Liverpool, incluso el director técnico Jürgen Klopp reclamo un castigo para el mediocampista ‘merengue’ por parte del árbitro del encuentro. Casemiro solo recibió una tarjeta amarilla por su dura entrada.

Sin embargo, esta jugada no fue una sorpresa ya que, siendo uno de los jugadores más intensos del campo de juego, se sabía que Casemiro no se iba a quedar tranquilo luego que minutos antes, James Milner le propinó un pisotón al tobillo de Karim Benzema y no recibió amonestación por parte del árbitro.

Real Madrid se salva del 1-0 tras atajada de Courtois

Con una soberbia atajada, Thibaut Courtois evitó que James Milner marcara el primer tanto en el Real Madrid vs. Liverpool por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

