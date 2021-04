Neymar es blanco de críticas por comentario machista tras el PSG vs. Bayern

Neymar fue la figura indiscutible en la clasificación del París Saint Germain sobre el Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League. Si bien no anotó, el brasileño comandó el ataque del conjunto parisino y creó bastantes situaciones de gol que sus compañeros no pudieron concretar. Sin embargo, todo lo bueno que hizo en el verde se vio opacado por el comentario machista que realizó una vez finalizado el encuentro .

El sudamericano comparó la mayor posesión del balón del Bayern Múnich con una mujer. “Pero como se dice: puedes cantarle a la mujer la noche entera, pero viene alguien y en cinco minutos se lleva a tu mujer”, señaló el atacante del PSG ante una reportera de TNT Sports.

Ante estas desafortunadas declaraciones, el jugador de 29 años fue seriamente criticado tanto por los fanáticos en las redes sociales, como por la prensa internacional. Por ejemplo, Sport de España colocó en su portada: “Neymar, acribillado por este comentario machista”; mientras que Marca indicó: “Neymar y el comentario machista que empleó para referirse a la posesión del Bayern”.

Neymar es criticado. Foto: Marca

Neymar sobre su polémica celebración

De otro lado, se refirió al festejo que tuvo con Leandro Paredes, el cual fue interpretado como una provocación hacia Joshua Kimmich. “No fue una provocación, celebré con Leo (Paredes). Por el destino fue al frente de Kimmich. Él dijo que el equipo de ellos era mejor, que iban a pasar, que ya estaban en la semifinal”.

Por último, afirmó que extenderá su vínculo con el París Saint Germain. “¡La extensión de contrato con el PSG ya no es un tema! Evidentemente, aquí me siento muy a gusto y como en casa. Me siento más feliz que antes”, comentó en TNT Sports Brasil.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.