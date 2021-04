Federico Valverde sobre el ataque al bus del Real Madrid: “No pasó nada”

Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, dio declaraciones tras el duelo contra el Liverpool por los cuartos de final de la Champions League, y comentó sobre el ataque que sufrió el bus de los merengues a su llegada a Anfield.

El jugador uruguayo, quien estaba convocado para enfrentar a los reds, le restó importancia a la situación que vivió junto con sus compañeros.

El periodista le consultó sobre la botella que fue arrojada contra el vehículo que trasladaba a la plantilla del Real Madrid, y el jugador respondió lo siguiente: “No pasó nada”.

“Si venís de Peñarol, no pasa nada”, le comenta el reportero. “Yo que vengo de allá, no pasa nada. Te das el plus de decir ‘bueno, ahora en el campo voy a salir a matar y voy a dejar todo’”, agregó Federico Valverde, quien le puso paños fríos al hecho ocurrido en la previa del cotejo por Champions League.

Federico Valverde tuvo que jugar de lateral derecho ante la ausencia de varios compañeros. Foto: EFE/Peter Powell

Federico Valverde también dio su opinión respecto a las competencias que afrontará el conjunto de la Casa Blanca de cara al final de temporada, y destacó la importancia de vestir la camiseta del Real Madrid.

“Una vez que te pones esta camiseta, tienes que luchar por todo. Tenemos lesiones, es difícil, pero sabemos que el equipo está luchando por un mismo objetivo y vamos a tirar todos para adelante”, sentenció el volante merengue.

Real Madrid clasificó a la semifinal de Champions League

El Real Madrid, equipo que dirige Zinedine Zidane, consiguió un empate 0-0 en su visita a Liverpool. Los merengues lograron mantener la ventaja que obtuvieron en el partido de ida disputado en España.

El 3-1 que lograron los españoles en el Alfredo Di Stéfano fue suficiente para decretar su pase a la semifinal de la Champions League. Pese a que ambos conjuntos tuvieron oportunidades para romper el cero, ninguno tuvo la eficacia para ponerse adelante en el marcador.

De esta manera, el Real Madrid se enfrentará en la siguiente etapa a otro equipo inglés, que será el Chelsea. Los blues vienen de eliminar al Porto de Portugal.

