Champions League: fiesta en París

Ganar en París no fue suficiente para el vigente campeón. El gol de Choupo-Moting fue el reflejo de la lucha constante de los bávaros en el Parque de los Príncipes ante un París Saint-Germain que, tras años de inversión, por fin ve frutos. Liderados por su dupla de oro Neymar-Mbappé y el señor del arco Keylor Navas, los dirigidos por Pochettino se cobraron la revancha de la final de la temporada pasada en una llave que solo se cerró luego del pitazo final de los 180 minutos.

En la ida (3-2), Kylian fue la estrella con un doblete, pero en la vuelta, y pese a no anotar, ‘Ney’ destiló fútbol e invitó a su equipo a soñar con la clasificación a semis . Eso sí, Navas nunca soltó la capa de salvador, de héroe, en la que se enfundó desde Alemania y juntos, pese a la derrota (1-0) en casa, llevaron a los parisinos a semifinales de la Champions League.

La primera parte fue no apta para cardiacos, donde ambos equipos mostraron un nivel altísimo y con hasta diez ocasiones claras de gol –con dos palos de Neymar incluidos–. El brasileño fue el mejor de un partido que lideró con sus gambetas y su fantasía , minimizando la aportación del gran Mbappé, que se queda a la sombra si Neymar saca la varita mágica. El ex del Barza mandó el primer aviso a los diez minutos, tras un disparo de su compañero de ataque, pero el Bayern no se quedó de brazos cruzados. La respuesta fue increíble.

Los de Hansi Flick, sin Lewandowski y sin Goretzka, apelaron a Sané. El germano lanzó hasta en dos ocasiones con gran intuición, pero se topó con Keylor Navas. Fue cuando Neymar replicó ante Neuer en un mano a mano que acabó en el palo tras una contra magnífica liderada por Di María, el gran talento de este PSG que sigue eclipsado entre tanta estrella. En el mejor momento de los locales, cuando parecía que el Bayern firmaría su rendición, surgió el 0-1 tras un disparo de Alaba que acabó en el aire sin dueño. Choupo-Moting metió la cabeza y adelantó a los suyos en lo que fue todo un soplo de esperanza.

En el complemento, las emociones no cesaron. Los bávaros buscaron el gol que les daba el boleto a semis, mientras el PSG no dejó de intentar ampliar diferencias, incluso a Mbappé le anularon un golazo por fuera de juego. Pero todo estaba dicho. Con cuatro meses en el banco francés, Pochettino de la mano de sus estrellas eliminó al campeón y va por la ‘Orejona’.

Chelsea a semis luego de siete años

En partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League jugado en Sevilla, el Porto derrotó 1-0 al Chelsea; sin embargo, el 2-0 en la ida les dio la clasificación a semifinales a los ‘Blues’, quienes vuelven a esta instancia luego de siete años. El único gol del cotejo fue una chalaca de Taremi en los descuentos.

