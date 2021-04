La Liga 1 Betsson 2021 dio a conocer, este lunes, lo que será la programación de la quinta jornada del torneo que tendrá como partido más atractivo el que protagonizarán Universitario y Sporting Cristal. Otro de los puntos a destacar es que el campeonato nacional volverá a jugarse los domingos, ya que el encuentro entre cremas y celestes se llevará a cabo el 25 de abril.

El partido irá desde las 3.30 p. m. en el Estadio Nacional y será precedido por el Melgar vs. San Martín que se jugará también en el coloso de José Díaz desde las 11.00 a. m. Este duelo significará una especie de revancha para los dirigidos por Ángel Comizzo debido a que ambos equipos se volverán a ver las caras luego de la final de la Liga 1 2020, donde los muchachos de Roberto Mosquera se consagraron como campeones nacionales.

Alianza Lima, por su parte, tendrá un cotejo bastante complicado cuando el sábado 24 de abril se enfrente a la César Vallejo en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El equipo de Carlos Bustos primero tendrá que medirse ante Sport Huancayo en la cuarta fecha y luego se verán las caras ante un elenco trujillano que cuenta con un plantel competitivo que jugó la primera fase de la Copa Libertadores.

Liga 1 Betsson: programación fecha 5

Universitario y Sporting Cristal se medirán por la fecha 5 de la Liga 1 Betsson. foto: Liga 1.

Sport Boys y Alianza UDH también jugarán el mismo sábado 24 en lo que será el primer partido de ese sábado. Un día antes, el viernes 23, se disputarán tres encuentros, dos en el Estadio Alejandro Villanueva y uno en el Miguel Grau del Callao. Cantolao vs. UTC, Municipal vs. Binacional y Ayacucho FC vs. Cienciano, serán los cotejos a disputarse.

Para finalizar, el lunes 26 se cerrará la jornada cuando Mannucci juegue contra Alianza Atlético desde las 11:00 a. m. y Cusco FC vs. Sport Huancayo desde las 15:30 p.m., ambos en el Estadio Monumental. Es necesario informar que todos los encuentros de la Liga 1 Betsson 2021 serán transmitidos por Gol Perú y la transmisión minuto a minuto estará a cargo de La República Deportes.

Viernes 23/04

3.15 p. m. - Cantolao vs. UTC

3.30 p. m. - Municipal vs. Binacional

6.00 p. m. - Ayacucho FC vs. Cienciano.

Sábado 24/04

11.00 a. m. - Alianza UDH vs. Sport Boys

3.30 p. m. - Alianza Lima vs. César Vallejo.

Domingo 25/04

11.00 a. m. - FBC Melgar vs. San Martín

3.30 p. m. - Universitario vs. Cristal.

Lunes 26/04

11.00 a. m. - Manucci vs. Alianza Atlético

3.30 p. m. - Cusco FC vs. Sport Huancayo.

