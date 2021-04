Neymar confirma que renovará con PSG: “Me siento más feliz que antes”

PSG supo cuidar la ventaja obtenida en la ida ante Bayern Múnich y, a pesar de perder por 1-0, logró clasificar a las semifinales de la Champios League. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino demostró un gran nivel individual y colectivo pese a la derrota, teniendo a Mbappé y Neymar como los mejores del partido.

Pues bien, el astro brasileño no solo fue noticia por lo que demostró dentro del campo de juego, sino también por las declaraciones tras el encuentro. Y es que, el ’10′ de la ‘canarinha’ confirmó con sus propias palaras que extenderá su vínculo contractual con el elenco parisino a pesar del interés harto conocido por parte de Barcelona.

“¡La extensión de contrato con el PSG ya no es un tema! Evidentemente, aquí me siento muy a gusto y como en casa. Me siento más feliz que antes”, señaló Neymar para TNT Sports Brasil. De esta manera, el crack sudamericano le pone fin a las especulaciones que lo ponían tanto en el elenco catalán como en el Real Madrid.

Presidente del PSG aseguró que Neymar y Mbappé no se irán del club

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, señaló que la clasificación de su equipo para semifinales de la Champions League 2020-21 ante el Bayern Múnich es un ingrediente más para que Neymar y Kylian Mbappé renueven porque “no tienen excusa para irse”.

“Hemos construido un equipo para ganar todos los torneos, no tienen excusa para irse, lo tenemos todo para ganar todos los títulos, tenemos un gran equipo. Hemos hecho mucho durante años, pero hay que seguir trabajando, mantener la calma, porque la Liga de Campeones no ha terminado”, declaró el mandamás parisino a la TV RMC Sport.

