Melgar mantiene el invicto en Liga 1

FBC Melgar y Ayacucho FC empataron y desperdiciaron la gran oportunidad de sumar 7 puntos en la tabla y dar caza a Cienciano y Mannucci. En el partido pendiente por la fecha 2 de la Liga 1 no hubo goles pero si chances desperdiciadas por sus protagonistas.

En tres jugadas claves del partido fue protagonista Carlos Cáceda. En la primera Regalado remató, la pelota rebotó en el poste y fue a las manos del portero, luego le atajó un fuerte cabezazo a Pósito y finalmente le ganó un mano a mano al ex Melgar, el mexicano Othoniel Arce.

Ayer hubo serios errores defensivos a pesar de la vuelta de Paolo Reyna al titularato. En el once de Melgar hubo variantes que no permitieron ver el juego fluído de anteriores partidos donde siempre convirtió goles. Arias, Bordacahar, Iberico y Ramos no iniciaron, encima Bernardo Cuesta no estuvo fino de cara al gol.

En el segundo tiempo, los rojinegros ganaron en ofensiva. Arias ingresó y se puso el equipo al hombro junto con Orzán e Iberico, quienes también pisaron la cancha. “Chaka” falló la mejor ocasión de gol, le faltó serenidad a la hora de definir.

“Fue un resultado justo aunque buscamos el triunfo hasta el último minuto. Hoy jugaron 5 jugadores que la semana pasada estaban contagiados”, dijo el DT,Néstor Lorenzo.

Melgar volverá a los entrenamientos hoy porque el jueves a las 6.00 pm juegan ante UTC. Se quedaron con 4 puntos y Ayacucho igual.