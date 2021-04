Liverpool buscará este miércoles ante Real Madrid su pase a la semifinal de la Champions League. Los reds cayeron 3-1 en la ida, pero el gol marcado por Mohamed Salah, mantiene las esperanzas de remontar el resultado y soñar con la clasificación.

El Liverpool cuenta con bajas importantes, como las de Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip y Jordan Henderson . Aunque Jürgen Klopp no quiso dar pistas del once ante los madridistas, al parecer realizaría dos cambios en el once. Thiago Alcántara ingresaría por Naby Keita, mientras que Roberto Firmino apuntaría a titular en sustitución de Diogo Jota, quien pasó desapercibido en el duelo de ida.

Posible alineación del Liverpool ante Real Madrid

El once que pondría Jürgen Klopp en Anfield Road sería con: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Fabinho; Salah, Mané y Firmino .

Resultados que necesita Liverpool ante Real Madrid

El Liverpool está obligado a ganar al Real Madrid por un resultado de 2-0 en Anfield Road para igualar la serie y clasificar a la semifinal, debido a que anotó un gol de visita, el cual vale doble en el certamen internacional.

Por otro lado, si el Liverpool vence por 3-1, irá al tiempo suplementario y, en caso de mantener el resultado, luchará por su pase en los penales. También, el cuadro de Klopp tendrá que superar al Madrid por una diferencia de tres goles para avanzar sin problemas a la semifinal.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.