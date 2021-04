Champions League: PSG enfrenta al Bayern Múnich en una final adelantada

El 23 de agosto del 2020, la suerte se pintó de rojo, Bayern Múnich derrotó al PSG en la final de la última Champions League. El cuadro alemán confirmó su sitial como el gran monstruo del fútbol mundial, mientras que la millonaria inversión de los últimos años en el equipo parisino vio nuevamente frustrada su tarea pendiente. Pocos esperaban que la revancha se fuera a dar tan pronto y, esta vez, el Parque de los Príncipes puede ser el escenario de la caída de los reyes de Europa.

En el partido de ida, PSG sorprendió al vencer de visita por 3-2, ganando la primera opción para clasificar a las semifinales. El dominio lo tuvo el Bayern, su estilo de fútbol intenso y abrumador estuvo presente, pero el PSG tenía a Kylian Mbappé y su efectividad, lo que lo convierte en el mejor jugador de lo que va de la actual Champions.

De esta manera, el Bayern se encuentra en una encrucijada que no imaginaban; llegar como los no favoritos es algo a lo que no están acostumbrados. Si a eso le sumamos la ausencia de Robert Lewandowski, a quien intentaron recuperar en la semana, sin éxito, la tarea se hace más complicada.

“Si pudiésemos calcar el partido de ida con 31 disparos a puerta, pero con algo más de eficacia, tendríamos todas las opciones de pasar. Creo que aprendimos de nuestros errores”, aseguró Thomas Müller, el llamado a liderar al equipo ante la ausencia del goleador polaco.

Pero el Bayern siempre será el Bayern y la sombra de aquella final perdida ante jerarquía pura aún está fresca. Mauricio Pochettino tiene más opciones que la última vez, Verratti y Florenzi están habilitados, pero ya será decisión del estratega argentino ver si están listos para volver en un partido tan importante, mientras que Paredes llega inspirado después de anotar un golazo el pasado fin de semana. Lo que sí es seguro, es que la esperanza de gol recaerá como siempre en Neymar y Mbappé, la dupla del momento.

El joven maravilla

Hablar de Mbappé merece un párrafo aparte. Seis goles en los últimos tres encuentros de Champions lo convierten en el jugador más determinante del torneo. La realidad del francés ha puesto un halo de duda sobre su continuidad en París, Real Madrid es la gran posibilidad y PSG ya estaría pensando en un futuro sin él. “Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé”, afirmó Neymar.

De ser esta la última temporada de Mbappé en el PSG, no existiría una mejor forma de decir adiós que alcanzando el objetivo trazado desde hace años, la primera Champions League para un jugador que ya sabe lo que es ser campeón del mundo y para un club que invirtió lo que muchos equipos no podrían en 100 años. Aunque siempre hay un ‘pero’ y esta vez es uno grande, de nombre Bayern Múnich.

Chelsea con todo para llegar a semis

Lento, pero seguro, con perfil bajo y a punta de juego ordenado y directo, el Chelsea de Thomas Tuchel tiene la inmejorable oportunidad de llegar a unas semifinales de la Champions League luego de 7 años. El cuadro inglés buscará hoy a las 2:00 p.m. aprovechar la ventaja que le dio anotar 2 goles de visita ante el Porto. “Yo he venido aquí para ganar títulos. Para ganar partidos. Es lo que me pido a mí mismo. Ahora es el momento”, mencionó Tuchel en la previa del partido.

Chelsea deberá fungir de local en el Estadio Sánchez-Pizjuán de Sevilla debido a las restricciones por el Covid-19.”El favorito siempre es el campeón. Es el mejor equipo del mundo. Nosotros somos aspirantes”, dijo Pochettino.

