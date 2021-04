Barcelona: foto oficial de plantilla causa risas por Photoshop de Coutinho

Ya con Joan Laporta como nuevo presidente, el plantel principal del FC Barcelona se sacó la fotografía oficial de la temporada 2020/21. Esta es la primera imagen del mandatario con el cuerpo técnico y plantilla al completo, ya que hasta el momento solo había coincidido con ellos alguna visita a la ciudad deportiva. La instantánea se volvió tendencia en las redes sociales por algunos detalles, como el Photoshop de Philippe Coutinho .

El mediocampista se encuentra en Brasil, donde pasó por el quirófano para extraerse un quiste meniscal de la rodilla izquierda. Ante su ausencia obligada, en el club no han tenido más remedio que añadir a Coutinho con Photoshop. Esto no pasó desapercibido por los hinchas azulgranas, quienes no solo criticaron la poca calidad del montaje, sino que también se mofaron por esta acción.

El Photoshop de Philippe Coutinho. Foto: FC Barcelona

Guiño a Neymar

Otra de las curiosidades que dejó la foto oficial del FC Barcelona, además del añadido digital de Coutinho, está en las manos de Gerard Piqué. El defensor azulgrana realiza un gesto con sus dedos idéntico al que hiciera Neymar en la temporada 2014/15 y Ronaldinho en 2005/06.

Cabe resaltar que el nombre del sudamericano vuelve a sonar como posible refuerzo del FC Barcelona para el siguiente curso. De acuerdo a las prensa internacional, Neymar habría frenado su renovación con el París Saint Germain (PSG) porque su idea es jugar nuevamente al lado de Lionel Messi.

Foto oficial de la temporada 2014/15. Foto: FC Barcelona

Por otro lado, los usuarios azulgranas destacaron también la mirada perdida de Ousmane Dembélé , quien no mira fijamente a la cámara como sus demás compañeros. A diferencia de Pedri, quien aparece debajo suyo con una amplia sonrisa.

Mirada perdida de Dembélé. Foto: FC Barcelona

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.