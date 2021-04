Atlanta United vs. Alajuelense EN VIVO por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2021. El partido de hoy se disputará en el Fifth Third Bank Stadium a partir de las 4.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 5.00 p. m. (hora de Perú). El canal que transmitirá este encuentro será Fox Sports, pero puedes seguir la cobertura ONLINE, con el marcador actualizado y el relato de las jugadas más importantes, vía La República Deportes.

La Liga sufrió un duro revés en el cotejo de ida al perder como local contra el cuadro norteamericano. Pese a tener mayor rodaje competitivo este año, los ticos sucumbieron con un tanto de penal de Ezequiel Barco que los obliga a ganar marcando más de dos goles para avanzar.

Así como pasó en el primer duelo, para este juego, el conjunto de Alajuela no podrá contar con Bryan Ruiz, Barlon Sequeira, Leonel Moreira, Ian Smith, Johan Venegas, Alex López, a quienes no se les autorizó el vuelo a Atlanta por haber estado hace poco en Europa con la selección costarricense.

Atlanta United vs. Alajuelense: ficha del partido

Partido Atlanta United vs. Alajuelense ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 13 de abril ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Costa Rica), 5.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Fifth Third Bank Stadium ¿En qué canal? Fox Sports, ESPN Play

¿A qué hora ver Atlanta United vs. Alajuelense?

Costa Rica: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 14).

¿En qué canal ver Atlanta United vs. Alajuelense?

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil

Canadá: OneSoccer

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

México: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Estados Unidos: TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, Fox Sports 1, TUDN USA.

¿Cómo ver Fox Sports en Costa Rica?

En territorio costarricense, la señal de Fox Sports está disponible en los canales 45 (analógico) y 225 (digital) de Telecable.

Atlanta United, últimos partidos

Alajuelense 0-1 Atlanta United

Birmingham 0-1 Atlanta United

Birmingham 0-0 Atlanta United.

Alajuelense, últimos partidos

Grecia 1-4 Alajuelense

Alajuelense 0-1 Atlanta United

Alajuelense 1-1 Herediano.

Atlanta United vs. Alajuelense: formaciones probables

Atlanta United: Guzan, Escobar, Meza, Robinson, Bello, Remedi, Hyndman, Mulraney, López, Barco y Jahn.

Alajuelense: Díaz, López, Alfaro, Cubero, Moreira, Salvatierra, Suárez, Martínez, Hernández, Montenegro y Gamboa.

