Real Madrid estuvo dispuesto a pagar 300 millones de euros por Neymar al PSG

Wagner Ribeiro, exagente de Neymar Junior, brindó varios datos sobre el delantero del Paris Saint Germain (PSG) e incluso reveló que el Real Madrid estuvo dispuesto a pagar, en su momento, un total de 300 millones de euros para contar con los servicios del sudamericano.

“En 2019 estuvo cerca de ir al Real Madrid. El Madrid estaba dispuesto a pagar 300 millones de euros por él . Florentino me lo dijo. Pero Nasser se negó. ‘¡Ni por mil millones, no se va a ir!’, me dijo”, expresó el exrepresentante en una extensa entrevista con la revista L’Equipe.

Asimismo, contó que el jugador de 29 años tuvo varias ofertas cuando brillaba en el Santos de Brasil. Sin embargo, decidió por el FC Barcelona debido a la presencia de Lionel Messi, con quien logró conquistar la Champions League.

“Quería jugar con Messi. Esa fue su elección. Lo respeté, aunque no fue bueno para mí. Cuando firmó y fue presentado, me sentí humillado. No me dejaron participar. Como me llevo bien con Florentino Pérez, me dejaron fuera de todo. Fue injusto”, añadió.

Ribeiro también detalló que no obtuvo ganancia alguna tras el traspaso del brasileño del conjunto azulgrana al parisino. “Fue Zahavi quién lo gestionó con Antero Henrique. Pero ese año anterior preparamos bien el terreno. Yo le presenté a Nasser Al Khelaifi a Neymar padre. Pero, una vez más, no he recibido nada del PSG ni de Neymar. Ese año yo quería que fichara por el Real Madrid. A nivel económico, no he ganado nada con Neymar. No puedo obligar al PSG o al Barça a pagarme”, finalizó.

