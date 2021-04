Mosquera sobre Cristal en la Copa Libertadores: “Vamos a llegar preparados”

Roberto Mosquera tiene como objetivo realizar una buena campaña en la Copa Libertadores 2021 con Sporting Cristal, y para eso es importante la preparación de los jugadores.

Este lunes 12 de abril, el entrenador celeste mencionó que el equipo rimense competirá con todo en el certamen continental.

Sporting Cristal tiene puntaje perfecto en el Grupo B de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. Foto: prensa FPF

“Eso nadie lo sabe. No podemos decir que tenemos mayores posibilidades, porque no sabemos cómo trabajan los demás. Vamos a llegar preparados y eso no significa que ya pasamos a octavos, significa tener una cara competitiva”, dijo Roberto Mosquera para el programa Hora punta de Radio Ovación.

Asimismo, el DT celeste destacó que su plantel tiene una idea de juego clara y que esto le servirá para afrontar la Copa Libertadores.

Los rivales de Cristal en la Libertadores son Sao Paulo, Rentistas y Racing Club. Foto: difusión

“Somos un equipo que sabe a lo que juega, tiene un modelo y estilo que todo el mundo conoce. La mente de Sporting Cristal está fuerte para competir. Si yo tuviera que competir sería ahora”, agregó Mosquera.

Por otro lado, Roberto Mosquera sabe que para la Libertadores necesitará el mejor rendimiento de sus jugadores. Con relación a ello, el estratega también habló sobre Marcos Riquelme, el delantero que llegó en reemplazo de Emmanuel Herrera.

“Está muy cerca de lo que necesitamos. Está muy cerca de ser el jugador que hemos traído. Tres meses sin entrenar a nivel le pasa la factura. Yo no he venido a proteger jugadores, sino traer jugadores que rindan”, explicó.

¿Cuántos partidos jugará Cristal antes de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal llegará con cinco partidos jugados a la Copa Libertadores. Este lunes 12 de abril también se conoció el fixture de los celestes en el certamen continental.

El presente de los rimenses es bueno, ya que ha ganado todos sus partidos de la Liga 1 Betsson. Previo al debut en la fase de grupos ante Sao Paulo, deberá afrontar dos cotejos en el torneo local.

Antes de verse las caras con el Tricolor, Cristal jugará contra Deportivo Municipal (13 de abril) y Universitario (18 de abril).

