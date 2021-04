Inés Melchor: “Si no logro ir a Tokio, estaré en los Bolivarianos”

Inés Melchor mira de reojo, pero con optimismo, Tokio 2020. Y es que la multicampeona sudamericana y panamericana de atletismo aún busca su clasificación a los Juegos Olímpicos en medio de una pandemia que se ha convertido en el obstáculo más difícil de vencer y que incluso puede cambiar su decisión de retirarse este año.

¿Cómo afectó la pandemia tu entrenamiento?

Afectó mucho porque tienes que ir cambiando el entrenamiento constantemente, y la verdad eso te estanca. Ha sido complicado mantener el nivel competitivo sin competencias o porque de pronto se han cancelado algunas que ya estaban programadas meses atrás.

¿Estuviste con Covid-19?

Me contagié en mayo. Mi hermano es militar y mi esposo es policía, era inevitable el contagio viviendo todos juntos. Gracias a Dios, somos asintomáticos y eso nos ha dado tranquilidad. Nos hemos cuidado y aislado para no contagiar a otros.

¿Existe un protocolo durante los entrenamientos?

Gracias a Dios, el grupo con el que entreno es reducido, trabajamos solo tres personas y estamos pasando pruebas constantemente, ya que tampoco podemos estar contagiados, no nos conviene porque no podemos viajar ni competir. Yo vivo con mascarilla en casa y estamos distanciados.

¿Las pruebas las solventa la Federación de Atletismo?

Algunos controles sí, pero la mayoría son de forma personal. Desde octubre la Federación nos ha sacado 3 pruebas, las demás han corrido por nuestra cuenta. Eso sí, yo tengo el apoyo del programa Tokio.

¿Por qué no podrás competir en la Maratón A Pampa Traviesa en Argentina?

Somos varios los que estamos buscando la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos, pero vino la cuarentena y no llegamos a estar en ninguna competencia, y para este año igual. Habíamos programado estar el 18 de abril en Argentina. Sin embargo, en ese país, las aerolíneas cancelaron los vuelos.

¿Qué competencia se viene para buscar la clasificación?

Ahora estamos esperando a la Federación Peruana de Atletismo, que inicialmente nos dijo que iba a organizar una maratón el 25 de abril, que confirme eso. Porque sería una de las últimas competencias que tendría para buscar la marca clasificatoria. De lo contrario, ya estamos con mi mánager buscando otra en mayo. Quizás ir a Europa, pero la entrada no es fácil, así que otra alternativa es ir a Estados Unidos y de ahí movilizarnos.

¿La Maratón de Lima no está confirmada?

Aún están viendo el tema del certificado porque para que sea considerada debe tener el certificado de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo), y sé que lo están buscando. Una vez que la obtienen, deben realizar otros trámites y estamos a 2 semanas de la fecha que establecieron, por eso creo que es complicado que se realice.

¿Temes no ir a Tokio?

En algún momento, sí. Cuando vino la primera cuarentena y estábamos a meses de Tokio pensé en eso, pero luego cuando los Juegos Olímpicos se suspendieron comenzamos a trabajar y a pensar en este año. Tenemos la esperanza porque hay maratones hasta mayo, esperemos que la situación mejore. Estamos siempre viendo cómo podríamos manejarlo.

Tu retiro estaba programado en Tokio, ¿de no clasificar, cambiará esa decisión?

Este año debieron llevarse a cabo los Juegos Bolivarianos, que ahora se harán el próximo año. Podríamos verlo como una alternativa como última competencia. Esto si es que no llego a competir ni conseguir la marca para estar en Tokio.

¿Cómo estás de la lesión de la hernia discal?

Mi lesión no sana de la noche a la mañana, no es un desgarro que haces tratamiento y en un mes ya sanaste. La hernia la voy a tener por siempre a menos que decida operarme, algo que he pensado hacerlo, pero una vez que deje el atletismo. Los doctores sugirieron que haga tratamiento, que fortalezca bastante la parte abdominal. Es un tratamiento que hago 3 veces por semana.

¿Estás de acuerdo con que la delegación nacional se vacune antes de viajar a Tokio?

Hay que tener bastante cuidado. Si es un requisito del COI (Comité Olímpico Internacional), no queda de otra, pero en el Perú, como va el sistema de vacunación, hay personas vulnerables que son prioridad. Se debería evaluar bien si es necesario vacunarnos. Si tuviéramos una gran cantidad de vacunas y los más vulnerables ya estuvieran vacunados, no tendría ningún problema.

Sabía qué...

Experiencia. Inés Melchor participó en sus primeros y únicos Juegos Olímpicos en Londres 2012. Con un tiempo de 2:28:54, la peruana quedó en el puesto 25.

