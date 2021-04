DT del Chelsea: El momento de ganar la Champions es ahora

Thomas Tüchel, entrenador del Chelsea, declaró, antes de que su equipo se midiera con el Porto de Portugal por la vuelta de los cuartos de final, que el momento de ganar la Champions League es “ahora”.

El conjunto inglés recibirá a los Dragones en el Ramón Sánchez Pizjuán con la ventaja del 0-2 lograda en la ida gracias a los goles de Mason Mount y Ben Chilwell.

“No vas a encontrar aquí a ningún equipo que no quiera llegar a semifinales. No hay nada que esconder. Este es un equipo que tiene una cultura y una estructura hecha para ganar títulos y partidos. Tiene la mentalidad y la historia para ello”, atinó el estratega alemán en conferencia de prensa.

“Yo he venido aquí para ganar títulos, para ganar partidos. Es lo que me pido a mí mismo. Ahora es el momento, aunque —si te soy sincero— podríamos estar hablando horas y horas sobre ello, pero mañana lo que tenemos que hacer es jugar, y no hay partido más difícil que el próximo”, subrayó.

¿A qué hora y cómo ver Chelsea vs. Porto por Champions League?

Chelsea vs. Porto se enfrentan EN VIVO este martes 13 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El duelo entre ingleses y portugueses se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Latinoamérica, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto.

